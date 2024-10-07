Челябинский губернатор Текслер выступил в Совфеде при обсуждении бюджета РФ

Алексей Текслер выступил в защиту интересов регионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 октября выступил в сенате на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета страны на следующий год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор Челябинской области, председатель комиссии Госсовета по направлению „Экономика и финансы“ Алексей Текслер озвучил ряд предложений, касающихся совершенствования межбюджетных отношений. Ключевое предложение Текслера касалось сохранения параметров софинансирования расходов регионов из федерального бюджета на реализацию нацпроектов и федпрограмм на предстоящие шесть лет», — сообщили в пресс-службе.

Текслер напомнил, что на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента была достигнута договоренность о сохранении существующих подходов к софинансированию. Правительство приняло распоряжение, которое предполагает поддержку всех регионов. Однако, как минимум в отношении отдельных нацпроектов, эти договоренности не соблюдены. В частности, наблюдается сокращение финансирования региональных центров «Мой бизнес» и Центров поддержки экспорта.

«Наша позиция — должны соблюдаться утвержденные уровни софинансирования всех национальных проектов и федеральных программ. Мы знаем разговоры про то, что у регионов сейчас есть остатки средств и вроде как они самостоятельно могут справляться. Но это далеко не так. Учитывая текущие и будущие расходы регионов, и другие обстоятельства», — отметил Текслер.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, темпы роста экономики должны составить 2,2—2,3% ежегодно на протяжении трех лет. Средний объем расходов бюджета страны составит 35,5 триллиона рублей. В этом году этот показатель составит чуть более 33 триллионов рублей.