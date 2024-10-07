В Челябинске более 100 ресторанов и кафе принимают гостей с собаками

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В общем в Челябинске более 300 дог-френдли заведений питания
В общем в Челябинске более 300 дог-френдли заведений питания Фото:

В Челябинске в рейтинг лучших кафе и ресторанов, которые можно посетить с собаками, вошли восемь заведений. В подборку заведений, поддерживающих дог-френдли культуру также вошли кофейня и лаундж-бар. О том, куда можно сходить со своим питомцем — в подборке URA.RU.

Согласно данным сервиса «2ГИС», всего в Челябинске функционирует 100 заведений с высоким рейтингом — более 4,5 звезд, где принимают гостей с собаками. Наивысшую оценку, 4,8, получил ресторан «Итальянка», расположенный в гастрономическом центре города около «Белого Рынка».

Второе место занимают гастробар DOM и Дабл Эль Kitchen & Bar с рейтингом 4,7. Стоит отметить, что DOM расположен в самом сердце областного центра на пешеходной улице Кирова. Рейтинг 4,6 имеют Bistro Y и лаундж-бар «Утопия», которые также принимают посетителей с животными. Помимо них, дружелюбность к четвероногим друзьям демонстрируют кафе Stories bistro, пиццерия Pizza mia и кофейня «Кофе и книги».

*Рейтинг основан на отзывах гостей. Данные представлены на сервисе «2ГИС».

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В Челябинске в рейтинг лучших кафе и ресторанов, которые можно посетить с собаками, вошли восемь заведений. В подборку заведений, поддерживающих дог-френдли культуру также вошли кофейня и лаундж-бар. О том, куда можно сходить со своим питомцем — в подборке URA.RU. Согласно данным сервиса «2ГИС», всего в Челябинске функционирует 100 заведений с высоким рейтингом — более 4,5 звезд, где принимают гостей с собаками. Наивысшую оценку, 4,8, получил ресторан «Итальянка», расположенный в гастрономическом центре города около «Белого Рынка». Второе место занимают гастробар DOM и Дабл Эль Kitchen & Bar с рейтингом 4,7. Стоит отметить, что DOM расположен в самом сердце областного центра на пешеходной улице Кирова. Рейтинг 4,6 имеют Bistro Y и лаундж-бар «Утопия», которые также принимают посетителей с животными. Помимо них, дружелюбность к четвероногим друзьям демонстрируют кафе Stories bistro, пиццерия Pizza mia и кофейня «Кофе и книги». *Рейтинг основан на отзывах гостей. Данные представлены на сервисе «2ГИС».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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