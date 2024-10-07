В Челябинске более 100 ресторанов и кафе принимают гостей с собаками

В Челябинске в рейтинг лучших кафе и ресторанов, которые можно посетить с собаками, вошли восемь заведений. В подборку заведений, поддерживающих дог-френдли культуру также вошли кофейня и лаундж-бар. О том, куда можно сходить со своим питомцем — в подборке URA.RU.
Согласно данным сервиса «2ГИС», всего в Челябинске функционирует 100 заведений с высоким рейтингом — более 4,5 звезд, где принимают гостей с собаками. Наивысшую оценку, 4,8, получил ресторан «Итальянка», расположенный в гастрономическом центре города около «Белого Рынка».
Второе место занимают гастробар DOM и Дабл Эль Kitchen & Bar с рейтингом 4,7. Стоит отметить, что DOM расположен в самом сердце областного центра на пешеходной улице Кирова. Рейтинг 4,6 имеют Bistro Y и лаундж-бар «Утопия», которые также принимают посетителей с животными. Помимо них, дружелюбность к четвероногим друзьям демонстрируют кафе Stories bistro, пиццерия Pizza mia и кофейня «Кофе и книги».
*Рейтинг основан на отзывах гостей. Данные представлены на сервисе «2ГИС».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!