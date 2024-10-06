В Челябинской области в ближайшие три дня ожидается теплая и ветреная погода. Воздух днем прогреется до 23 градусов, а порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, говорится в прогнозе Челябинского гидрометеоцентра.
«Во вторник, 8 октября, в Челябинской области ожидается 20-23 градуса тепла. Ветер южный, юго-западный, порывы до 15 метров в секунду», — сообщается в прогнозе погоды челябинских синоптиков.
В Челябинске 8 октября будет также тепло и ветрено. Синоптики обещают до 20 градусов тепла, ветер 6-11 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали о сильном снегопаде, который обрушится на регион 12 октября.
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