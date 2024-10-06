Резкое потепление и ветер придут в Челябинскую область. Скрин

07 октября 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

На Челябинскую область надвигается теплая и ветреная погода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в ближайшие три дня ожидается теплая и ветреная погода. Воздух днем прогреется до 23 градусов, а порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, говорится в прогнозе Челябинского гидрометеоцентра. «Во вторник, 8 октября, в Челябинской области ожидается 20-23 градуса тепла. Ветер южный, юго-западный, порывы до 15 метров в секунду», — сообщается в прогнозе погоды челябинских синоптиков. В Челябинске 8 октября будет также тепло и ветрено. Синоптики обещают до 20 градусов тепла, ветер 6-11 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали о сильном снегопаде, который обрушится на регион 12 октября. В Челябинской области потеплеет до 23 градусов Скрин сайта Челябинской гидрометеослужбы Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в ближайшие три дня ожидается теплая и ветреная погода. Воздух днем прогреется до 23 градусов, а порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, говорится в прогнозе Челябинского гидрометеоцентра. «Во вторник, 8 октября, в Челябинской области ожидается 20-23 градуса тепла. Ветер южный, юго-западный, порывы до 15 метров в секунду», — сообщается в прогнозе погоды челябинских синоптиков. В Челябинске 8 октября будет также тепло и ветрено. Синоптики обещают до 20 градусов тепла, ветер 6-11 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали о сильном снегопаде, который обрушится на регион 12 октября.