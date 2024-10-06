В Челябинске закупят 15 новых автобусов-«гармошек» для популярного маршрута

07 октября 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Число «гармошек» в Челябинске увеличится более чем вдвое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске закупят 15 новых автобусов-«гармошек» к 12 существующим. Об этом на пресс-конференции 7 октября сообщил замминистра транспорта региона Александр Егоров. «Сейчас у нас 12 „гармошек“. Будет закуплено до конца года еще 15. Таким образом их число достигнет 27», — заявил Егоров. По словам Егорова, имеющиеся «гармошки» эксплуатируются на маршрутах 4 и 64. Новые автобусы будут работать на маршрутах, связывающих центр города с Северо-Западом, в том числе «усилят» маршрут № 64. По словам Егорова, поступающие жалобы говорят, что больших автобусов не хватает именно на этом направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске закупят 15 новых автобусов-«гармошек» к 12 существующим. Об этом на пресс-конференции 7 октября сообщил замминистра транспорта региона Александр Егоров. «Сейчас у нас 12 „гармошек“. Будет закуплено до конца года еще 15. Таким образом их число достигнет 27», — заявил Егоров. По словам Егорова, имеющиеся «гармошки» эксплуатируются на маршрутах 4 и 64. Новые автобусы будут работать на маршрутах, связывающих центр города с Северо-Западом, в том числе «усилят» маршрут № 64. По словам Егорова, поступающие жалобы говорят, что больших автобусов не хватает именно на этом направлении.