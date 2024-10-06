Себестоимость поездки в челябинском транспорте составляет 55 рублей

07 октября 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

После повышения стоимости проезда она все равно будет ниже себестоимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Себестоимость одной поездки в трамвае Челябинска составляет 54 — 55 рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил директор ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев. «Конечно, можно подсчитать расходную часть. Сейчас на трамвае это где-то 54 — 55 рублей», — заявил Усачев. Коллеги из автобусных предприятий добавили, что себестоимость поездки на автобусах составляет такую же цифру. И на троллейбусах, и на автобусах расходы на поездку являются примерно одинаковыми. При этом сейчас стоимость для пассажиров начинается от 29 рублей за поездку. После повышения стоимости с 15 октября максимальная стоимость поездки достигнет 43 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Себестоимость одной поездки в трамвае Челябинска составляет 54 — 55 рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил директор ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев. «Конечно, можно подсчитать расходную часть. Сейчас на трамвае это где-то 54 — 55 рублей», — заявил Усачев. Коллеги из автобусных предприятий добавили, что себестоимость поездки на автобусах составляет такую же цифру. И на троллейбусах, и на автобусах расходы на поездку являются примерно одинаковыми. При этом сейчас стоимость для пассажиров начинается от 29 рублей за поездку. После повышения стоимости с 15 октября максимальная стоимость поездки достигнет 43 рублей.