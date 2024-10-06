06 октября 2024

Себестоимость поездки в челябинском транспорте составляет 55 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Текслер Алексей на презентации автобусов на газомоторном топливе. Челябинск, девушка, водитель автобуса, водитель
После повышения стоимости проезда она все равно будет ниже себестоимости Фото:

Себестоимость одной поездки в трамвае Челябинска составляет 54 — 55 рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил директор ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев.

«Конечно, можно подсчитать расходную часть. Сейчас на трамвае это где-то 54 — 55 рублей», — заявил Усачев.

Коллеги из автобусных предприятий добавили, что себестоимость поездки на автобусах составляет такую же цифру. И на троллейбусах, и на автобусах расходы на поездку являются примерно одинаковыми.

При этом сейчас стоимость для пассажиров начинается от 29 рублей за поездку. После повышения стоимости с 15 октября максимальная стоимость поездки достигнет 43 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Себестоимость одной поездки в трамвае Челябинска составляет 54 — 55 рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил директор ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев. «Конечно, можно подсчитать расходную часть. Сейчас на трамвае это где-то 54 — 55 рублей», — заявил Усачев. Коллеги из автобусных предприятий добавили, что себестоимость поездки на автобусах составляет такую же цифру. И на троллейбусах, и на автобусах расходы на поездку являются примерно одинаковыми. При этом сейчас стоимость для пассажиров начинается от 29 рублей за поездку. После повышения стоимости с 15 октября максимальная стоимость поездки достигнет 43 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...