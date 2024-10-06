Себестоимость поездки в челябинском транспорте составляет 55 рублей

Себестоимость одной поездки в трамвае Челябинска составляет 54 — 55 рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил директор ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев.
«Конечно, можно подсчитать расходную часть. Сейчас на трамвае это где-то 54 — 55 рублей», — заявил Усачев.
Коллеги из автобусных предприятий добавили, что себестоимость поездки на автобусах составляет такую же цифру. И на троллейбусах, и на автобусах расходы на поездку являются примерно одинаковыми.
При этом сейчас стоимость для пассажиров начинается от 29 рублей за поездку. После повышения стоимости с 15 октября максимальная стоимость поездки достигнет 43 рублей.
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