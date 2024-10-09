Средняя зарплата челябинцев на 10 тысяч рублей отстала от российской

Средняя зарплата работников в Челябинской области отстала от среднероссийского показателя на 10 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, в регионе средний доход сотрудников составил 60 тысяч рублей в месяц.
«По итогам сентября средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила 60 тысяч рублей. В целом по РФ — 70 тысяч рублей. Средние зарплатные ожидания соискателей находятся на уровне 56,6 тысячи рублей при общероссийском показателе — 70 тысяч рублей», — отметили в HeadHunter.
Исследование показало, что за январь-сентябрь 2024 года зарплатные предложения в области выросли на 12%, что обеспечило прирост в 6,4 тысячи рублей. В то же время ожидаемые зарплаты соискателей увеличились на 13%, или на 6,6 тысячи рублей. Особенно заметный рост как зарплатных предложений, так и ожиданий соискателей произошел во второй половине года.
Главный эксперт HeadHunter по рынку труда Наталья Данина отметила, что рост зарплат наблюдается уже несколько лет. Тренд стал следствием усугубления ситуации с дефицитом людей, инфляцией, курсовой нестабильности и других факторов. Условная «зарплатная гонка» разной степени интенсивности явилась основным инструментом повышения привлекательности в условиях жесткой конкуренции за персонал.
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