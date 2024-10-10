За сутки из Челябинской области приставы выдворили почти 40 иностранцев. Нарушителей в ходе проверок выявили полицейские, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«За сутки из Челябинской области выдворили почти 40 иностранцев. Всего в 2024 году принято уже 1 тысячи 468 судебных решений об административных выдворениях иностранных граждан и 100 решений о депортации», — сообщили в ведомстве.
Всего на Родину было выслано 1595 мигрантов и еще 110 ожидают исполнения судебных решений в Центре временного содержания. В Челябинской области постоянно проводятся мероприятия по выявлению нарушителей миграционного законодательства в Челябинской области.
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