Из Челябинской области за сутки выдворили 40 мигрантов. Видео

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Нарушителей в ходе проверок выявили полицейские
Нарушителей в ходе проверок выявили полицейские Фото:

За сутки из Челябинской области приставы выдворили почти 40 иностранцев. Нарушителей в ходе проверок выявили полицейские, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«За сутки из Челябинской области выдворили почти 40 иностранцев. Всего в 2024 году принято уже 1 тысячи 468 судебных решений об административных выдворениях иностранных граждан и 100 решений о депортации», — сообщили в ведомстве.

Всего на Родину было выслано 1595 мигрантов и еще 110 ожидают исполнения судебных решений в Центре временного содержания. В Челябинской области постоянно проводятся мероприятия по выявлению нарушителей миграционного законодательства в Челябинской области.

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За сутки из Челябинской области приставы выдворили почти 40 иностранцев. Нарушителей в ходе проверок выявили полицейские, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «За сутки из Челябинской области выдворили почти 40 иностранцев. Всего в 2024 году принято уже 1 тысячи 468 судебных решений об административных выдворениях иностранных граждан и 100 решений о депортации», — сообщили в ведомстве. Всего на Родину было выслано 1595 мигрантов и еще 110 ожидают исполнения судебных решений в Центре временного содержания. В Челябинской области постоянно проводятся мероприятия по выявлению нарушителей миграционного законодательства в Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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