Свердловский боец, потерявший ногу на СВО, пошел на СвЖД. Фото

Свердловчанин, попавший под обстрел ВСУ и потерявший ногу, устроился на СвЖД

11 октября 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Александр Верхотуров выполнял задачи на СВО с 17 октября по 5 декабря 2022 года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уроженец поселка Кузино Александр Верхотуров, который отправился добровольцем в зону специальной военной операции РФ на Украине и потерял ногу в тяжелом бою, а после возвращения в родное село начал работать на Свердловской железной дороге. Кроме того, он успешно сдал экзамены и был зачислен в Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС). Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении фонда «Защитники Отечества». «Александр Верхотуров до специальной военной операции работал на железной дороге в поселке Кузино. После начала СВО принял решение добровольцем отправиться защищать отечество. Попал под артиллерийский обстрел ВСУ. Снаряд попал в окоп, в котором находился боец. Он получил ранение, в результате которого была проведена ампутация ноги. На данный момент бойцу уже выдали протез. Вернувшись домой, Александр устроился на СвЖД на должность бригадира», — отметили в фонде. На работе Александру было предложено получить высшее образование. На данный момент он успешно сдал экзамены и был зачислен на заочное отделение. «В университете он начнет обучение с 28 октября. Специальность у него будет, связанная со строительством железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», — поделились в организации. Фото: фонд «Защитники Отечества» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец поселка Кузино Александр Верхотуров, который отправился добровольцем в зону специальной военной операции РФ на Украине и потерял ногу в тяжелом бою, а после возвращения в родное село начал работать на Свердловской железной дороге. Кроме того, он успешно сдал экзамены и был зачислен в Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС). Об этом URA.RU рассказали в региональном отделении фонда «Защитники Отечества». «Александр Верхотуров до специальной военной операции работал на железной дороге в поселке Кузино. После начала СВО принял решение добровольцем отправиться защищать отечество. Попал под артиллерийский обстрел ВСУ. Снаряд попал в окоп, в котором находился боец. Он получил ранение, в результате которого была проведена ампутация ноги. На данный момент бойцу уже выдали протез. Вернувшись домой, Александр устроился на СвЖД на должность бригадира», — отметили в фонде. На работе Александру было предложено получить высшее образование. На данный момент он успешно сдал экзамены и был зачислен на заочное отделение. «В университете он начнет обучение с 28 октября. Специальность у него будет, связанная со строительством железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», — поделились в организации.