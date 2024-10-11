Покупка авто в Казахстане обернулась для россиян кошмаром

У россиян массово изымают ввезенные через Казахстан иномарки
© Служба новостей «URA.RU»
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Изымают автомобили корейских и японских марок, заявил Шелков
Изымают автомобили корейских и японских марок, заявил Шелков Фото:

В России начались массовые изъятия иномарок, вывезенных из Казахстана. Об этом рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Россияне столкнулись с массовым изъятием новых автомобилей, ввезенных из Казахстана», — передает слова Шелкова «Газета.ру». Он добавил, что многие россияне приобрели автомобили через автосалоны в 2023 году, однако машины оказались в международном розыске.

Установлено, что автомобили не использовались в автопарках, однако каким-то образом были перепроданы в Россию. Полиция и юристы советуют пострадавшим судиться с автосалонами, однако есть риск, что те могут объявить о банкротстве. Кроме того, автомобили продолжают находиться у российских владельцев, не подозревающих об их проблемах, заключил Шелков.

В 2023 году россияне стали массово скупать автомобили из Казахстана из-за их низкой цены и разнообразия марок. Провернуть сделку было не так то просто, ведь купить новый автомобиль в Казахстане может только гражданин Казахстана или гражданин другой страны, имеющий вид на жительство. Таким образом, необходим посредник — тот, кто купит авто на себя, а потом переоформит на покупателя.  

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В России начались массовые изъятия иномарок, вывезенных из Казахстана. Об этом рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков. «Россияне столкнулись с массовым изъятием новых автомобилей, ввезенных из Казахстана», — передает слова Шелкова «Газета.ру». Он добавил, что многие россияне приобрели автомобили через автосалоны в 2023 году, однако машины оказались в международном розыске. Установлено, что автомобили не использовались в автопарках, однако каким-то образом были перепроданы в Россию. Полиция и юристы советуют пострадавшим судиться с автосалонами, однако есть риск, что те могут объявить о банкротстве. Кроме того, автомобили продолжают находиться у российских владельцев, не подозревающих об их проблемах, заключил Шелков. В 2023 году россияне стали массово скупать автомобили из Казахстана из-за их низкой цены и разнообразия марок. Провернуть сделку было не так то просто, ведь купить новый автомобиль в Казахстане может только гражданин Казахстана или гражданин другой страны, имеющий вид на жительство. Таким образом, необходим посредник — тот, кто купит авто на себя, а потом переоформит на покупателя.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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