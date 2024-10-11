Покупка авто в Казахстане обернулась для россиян кошмаром

В России начались массовые изъятия иномарок, вывезенных из Казахстана. Об этом рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.
«Россияне столкнулись с массовым изъятием новых автомобилей, ввезенных из Казахстана», — передает слова Шелкова «Газета.ру». Он добавил, что многие россияне приобрели автомобили через автосалоны в 2023 году, однако машины оказались в международном розыске.
Установлено, что автомобили не использовались в автопарках, однако каким-то образом были перепроданы в Россию. Полиция и юристы советуют пострадавшим судиться с автосалонами, однако есть риск, что те могут объявить о банкротстве. Кроме того, автомобили продолжают находиться у российских владельцев, не подозревающих об их проблемах, заключил Шелков.
В 2023 году россияне стали массово скупать автомобили из Казахстана из-за их низкой цены и разнообразия марок. Провернуть сделку было не так то просто, ведь купить новый автомобиль в Казахстане может только гражданин Казахстана или гражданин другой страны, имеющий вид на жительство. Таким образом, необходим посредник — тот, кто купит авто на себя, а потом переоформит на покупателя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.