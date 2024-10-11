Развлечения Минсельхоз посчитал, хватит ли челябинцам собранной за лето картошки Минсельхоз: урожай картофеля в Челябинской области составил 94 тысячи тонн 12 октября 2024 в 19:26 Размер текста - 17 + Собранного в Челябинской области картофеля хватит жителям региона и для экспорта в Узбекистан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области завершилась уборка картофеля. Урожай составил 94 тысячи тонн, чего хватит региону на зиму. Об этом сообщила начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования Минсельхоза области Анна Кожевина. «Этого достаточно. Норму мы выполнили, регион обеспечен. Дефицита именно для нашей области не ожидается», — приводит слова Кожевиной ТАСС. По словам эксперта, часть урожая Челябинская область поставляет в Узбекистан. Она также уточнила, что урожай зерна в регионе увеличился на 20%, составив 1,8 миллиона тонн на момент уборки 84% посевных площадей. Ранее URA.RU сообщало, что за три квартала 2024 года экспорт Челябинской области увеличился на 20%. Объем поставок продукции агропромышленного комплекса оценивается более чем в 171,9 миллиона долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области завершилась уборка картофеля. Урожай составил 94 тысячи тонн, чего хватит региону на зиму. Об этом сообщила начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования Минсельхоза области Анна Кожевина. «Этого достаточно. Норму мы выполнили, регион обеспечен. Дефицита именно для нашей области не ожидается», — приводит слова Кожевиной ТАСС. По словам эксперта, часть урожая Челябинская область поставляет в Узбекистан. Она также уточнила, что урожай зерна в регионе увеличился на 20%, составив 1,8 миллиона тонн на момент уборки 84% посевных площадей. Ранее URA.RU сообщало, что за три квартала 2024 года экспорт Челябинской области увеличился на 20%. Объем поставок продукции агропромышленного комплекса оценивается более чем в 171,9 миллиона долларов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям