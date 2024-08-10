Названы самые опасные заболевания полости рта

Самыми опасными заболеваниями полости рта являются флегмона и гингивит, которые могут угрожать жизни своим воспалением гноя и десен. Об этом сообщила стоматолог Татьяна Сумцова.
«Флегмона — это острое гнойное воспаление клетчатки, при котором инфекция быстро распространяется. Чаще всего развивается как осложнение гнойного периодонтита (воспаления тканей вокруг корня зуба) или острого абсцесса. Инфекция может распространиться на окружающие мягкие ткани, вплоть до возникновения угрожающих жизни состояний, таких как медиастинит (воспаление клетчатки средостения) или сепсис», — передает слова Сумцовой издание News.ru. Врач отметила и возможность острого язвенно-некротического гингивита — серьезного заболевания десен, характеризующегося стремительным разрушением тканей.
По ее словам, в таких случаях пациент испытывает интенсивную боль, что требует немедленного хирургического вмешательства. Аналогичная проблема может возникнуть при воспалении костной ткани челюсти, которое часто связано с инфекцией, проникающей через корень зуба.
Ранее URA.RU писало о том, как определить кариес без похода к врачу. Одним из первых признаков развития кариеса является помутнение эмали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.