В Челябинске на четыре дня частично ограничат движение по улице Танкистов. Карта

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Проезд затруднен по левым полосам в обоих направлениях
Проезд затруднен по левым полосам в обоих направлениях Фото:

В Челябинске до 20 октября из-за коммунальных работ ограничат движение по улице Танкистов. Об этом 16 октября сообщили в мэрии Челябинска.

«Движение по улице Танкистов частично ограничено. В связи с проведением работ на инженерных сетях до 20 октября ограничено движение транспорта по улице Танкистов в районе дома № 179, проезд затруднен по левым полосам в обоих направлениях,» — сообщили в пресс-службе.

Работы проводятся компанией АО «УСТЭК-Челябинск». Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.

В связи с проведением работ на инженерных сетях до 20 октября ограничено движение транспорта по улице Танкистов
В связи с проведением работ на инженерных сетях до 20 октября ограничено движение транспорта по улице Танкистов
Фото:

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В Челябинске до 20 октября из-за коммунальных работ ограничат движение по улице Танкистов. Об этом 16 октября сообщили в мэрии Челябинска. «Движение по улице Танкистов частично ограничено. В связи с проведением работ на инженерных сетях до 20 октября ограничено движение транспорта по улице Танкистов в районе дома № 179, проезд затруднен по левым полосам в обоих направлениях,» — сообщили в пресс-службе. Работы проводятся компанией АО «УСТЭК-Челябинск». Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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