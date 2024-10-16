Проезд затруднен по левым полосам в обоих направлениях
В Челябинске до 20 октября из-за коммунальных работ ограничат движение по улице Танкистов. Об этом 16 октября сообщили в мэрии Челябинска.
«Движение по улице Танкистов частично ограничено. В связи с проведением работ на инженерных сетях до 20 октября ограничено движение транспорта по улице Танкистов в районе дома № 179, проезд затруднен по левым полосам в обоих направлениях,» — сообщили в пресс-службе.
Работы проводятся компанией АО «УСТЭК-Челябинск». Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.
В связи с проведением работ на инженерных сетях до 20 октября ограничено движение транспорта по улице Танкистов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!