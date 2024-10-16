В Подмосковье расстреляли участника спецоперации, недавно вернувшегося домой

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Неизвестный расстрелял участника СВО в Подмосковье
Неизвестный расстрелял участника СВО в Подмосковье Фото:

Участник спецоперации, который неделю назад вернулся на Родину, был расстрелян в Подмосковье. Об этом сообщили в силовых структурах.

«В Подмосковье неизвестный в упор расстрелял участника спецоперации», — заявили в правоохранительных органах. Информацию приводит ТАСС. Там уточнили, что боец прибыл домой неделю назад. Остальные детали произошедшего устанавливаются.

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Участник спецоперации, который неделю назад вернулся на Родину, был расстрелян в Подмосковье. Об этом сообщили в силовых структурах. «В Подмосковье неизвестный в упор расстрелял участника спецоперации», — заявили в правоохранительных органах. Информацию приводит ТАСС. Там уточнили, что боец прибыл домой неделю назад. Остальные детали произошедшего устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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