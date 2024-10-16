16 октября 2024

Пропавшая в Магнитогорске 10-летняя девочка найдена живой

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьница нашлась живой и здоровой Фото:

Пропавшая в Магнитогорске (Челябинская область) 10-летняя школьница нашлась. С ней все хорошо, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Девочка найдена участковыми уполномоченными полиции ОП „Правобережный“. Противоправных действий в отношении малолетней не совершалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Девочка пропала 17 октября. Она ушла на прогулку и не вернулась. На поиски вышли отряды добровольцев, неравнодушные граждане.

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Пропавшая в Магнитогорске (Челябинская область) 10-летняя школьница нашлась. С ней все хорошо, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Девочка найдена участковыми уполномоченными полиции ОП „Правобережный“. Противоправных действий в отношении малолетней не совершалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Девочка пропала 17 октября. Она ушла на прогулку и не вернулась. На поиски вышли отряды добровольцев, неравнодушные граждане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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