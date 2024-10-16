Пропавшая в Магнитогорске 10-летняя девочка найдена живой

Школьница нашлась живой и здоровой
Пропавшая в Магнитогорске (Челябинская область) 10-летняя школьница нашлась. С ней все хорошо, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«Девочка найдена участковыми уполномоченными полиции ОП „Правобережный“. Противоправных действий в отношении малолетней не совершалось», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Девочка пропала 17 октября. Она ушла на прогулку и не вернулась. На поиски вышли отряды добровольцев, неравнодушные граждане.
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