В центре Копейска срочно продают кинотеатр за 35 млн. Скрин

16 мая 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Здание было построено в 1951 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Копейска, города-спутника Челябинска, напротив администрации выставлено на срочную продажу здание кинотеатра имени Калинина. Соответствующая информация появилась на сайте бесплатных объявлений. «Центральное Агентство Залогового Имущества (ЦАЗИ) реализует торговый центр 1077.2 квадратных метров, земельный участок 1262 квадратных метров в собственности. Трехэтажное нежилое здание, в том числе подземный этаж, 1951 года постройки, в 2007 году произведена реконструкция», — сообщает автор объявления на площадке «Авито». Автор уточняет, что это имущество находится в залоге, которое сейчас находится на срочной распродаже. К зданию подведены все коммуникации. По информации местных жителей, кинотеатр был единственным в городе и закрылся в 2013 году. После реконструкции в нем разместили торговый центр. Последним арендатором выступил магазин китайских товаров, который съехал более года назад. Здание было сдано в аренду в качестве торговой площади Скрин сайта «Авито» Так помещения выглядели на момент строительства Скрин сайта «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Копейска, города-спутника Челябинска, напротив администрации выставлено на срочную продажу здание кинотеатра имени Калинина. Соответствующая информация появилась на сайте бесплатных объявлений. «Центральное Агентство Залогового Имущества (ЦАЗИ) реализует торговый центр 1077.2 квадратных метров, земельный участок 1262 квадратных метров в собственности. Трехэтажное нежилое здание, в том числе подземный этаж, 1951 года постройки, в 2007 году произведена реконструкция», — сообщает автор объявления на площадке «Авито». Автор уточняет, что это имущество находится в залоге, которое сейчас находится на срочной распродаже. К зданию подведены все коммуникации. По информации местных жителей, кинотеатр был единственным в городе и закрылся в 2013 году. После реконструкции в нем разместили торговый центр. Последним арендатором выступил магазин китайских товаров, который съехал более года назад.