Миасскую технику задействуют для ликвидации отходов нефтедобычи на севере. Видео

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Отходы нефтедобычи поможет ликвидировать миасский грузовик
Отходы нефтедобычи поможет ликвидировать миасский грузовик Фото:

Технику автозавода «АМТ Н. В.» из Миасса (Челябинская область) задействуют для ликвидации отходов добычи нефти и газа в северных регионах страны. Как рассказали в пресс-службе предприятия, машины будут работать в условиях бездорожья.

«Официальный дилер отгрузил партию самосвалов „АМТ 8х8“ компании в области экологии, Деятельность покупателя связана с обезвреживанием и утилизацией промышленных отходов, возникающих в процессе деятельности предприятий нефтегазового комплекса», — уточнили в «АМТ Н. В.».

Ездить машинам придется не только по бездорожью, но и по мокрым не утрамбованным карьерам, поэтому для самосвалов для повышенной грузоподъемности приготовили модели специальных шин. Они дадут возможность двигаться после прокола, выдержат вес автомобиля и не осядут даже в спущенном состоянии. Конструкция рамы включает двойные усилители, усиленные мосты и стабилизаторы устойчивости. Смонтированы дополнительная поддержка коробки передач и защита для датчиков мостов. 

Техника адаптирована для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Для этого имеются топливный бак с системой электроподогрева, термооболочка для аккумулятора, автономные обогреватели кабины и двигателя, подогрев сиденья водителя и полностью обогреваемый полукруглый кузов объемом. Техника заменила собой западные аналоги.

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Технику автозавода «АМТ Н. В.» из Миасса (Челябинская область) задействуют для ликвидации отходов добычи нефти и газа в северных регионах страны. Как рассказали в пресс-службе предприятия, машины будут работать в условиях бездорожья. «Официальный дилер отгрузил партию самосвалов „АМТ 8х8“ компании в области экологии, Деятельность покупателя связана с обезвреживанием и утилизацией промышленных отходов, возникающих в процессе деятельности предприятий нефтегазового комплекса», — уточнили в «АМТ Н. В.». Ездить машинам придется не только по бездорожью, но и по мокрым не утрамбованным карьерам, поэтому для самосвалов для повышенной грузоподъемности приготовили модели специальных шин. Они дадут возможность двигаться после прокола, выдержат вес автомобиля и не осядут даже в спущенном состоянии. Конструкция рамы включает двойные усилители, усиленные мосты и стабилизаторы устойчивости. Смонтированы дополнительная поддержка коробки передач и защита для датчиков мостов.  Техника адаптирована для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Для этого имеются топливный бак с системой электроподогрева, термооболочка для аккумулятора, автономные обогреватели кабины и двигателя, подогрев сиденья водителя и полностью обогреваемый полукруглый кузов объемом. Техника заменила собой западные аналоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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