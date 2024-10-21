Челябинский «Трактор» начал очередную выездную серию с победы

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ХК «Трактор» - ХК «Адмирал». Челябинск, болельщики трактора, хк трактор, хоккей
«Трактор» продолжает победное шествие Фото:

ХК «Трактор» из Челябинска начал очередную выездную серию с победы. Челябинцы взяли вверх над «Сибирью» со счетом 5:4, передает корреспондент URA.RU.

Уже в первом периоде хоккеисты порадовали зрителей четырьмя заброшенными шайбами, по две от каждой команды. У челябинцев отличились Сергей Телегин и Стивен Кэмпфер, у новосибирцев — Тэйлор Бэк и Валентин Пьянов.

В начале второго периода «Трактор» вышел вперед: Владимир Жарков удачно реализовал выход один на один с вратарем. Больше голов во втором отрезке матча зрители не увидели.

В завершающей двадцатиминутке «черно-белые» упрочили свое лидерство, благодаря голу Владимира Ткачева. После команды обменялись заброшенными шайбами: забили Кэмпфер и Бэк, оформившие по дублю. За минуту до конца матча Бэк оформил хэт-трик, вернув интригу в матч. Но челябинцы смогли довести игру до победы.

«Трактор» единолично возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. После 18 игр у челябинцев 28 очков. Ближайший преследователь: «Автомобилист», который за 17 матчей чемпионата набрал 22 очка.

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ХК «Трактор» из Челябинска начал очередную выездную серию с победы. Челябинцы взяли вверх над «Сибирью» со счетом 5:4, передает корреспондент URA.RU. Уже в первом периоде хоккеисты порадовали зрителей четырьмя заброшенными шайбами, по две от каждой команды. У челябинцев отличились Сергей Телегин и Стивен Кэмпфер, у новосибирцев — Тэйлор Бэк и Валентин Пьянов. В начале второго периода «Трактор» вышел вперед: Владимир Жарков удачно реализовал выход один на один с вратарем. Больше голов во втором отрезке матча зрители не увидели. В завершающей двадцатиминутке «черно-белые» упрочили свое лидерство, благодаря голу Владимира Ткачева. После команды обменялись заброшенными шайбами: забили Кэмпфер и Бэк, оформившие по дублю. За минуту до конца матча Бэк оформил хэт-трик, вернув интригу в матч. Но челябинцы смогли довести игру до победы. «Трактор» единолично возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. После 18 игр у челябинцев 28 очков. Ближайший преследователь: «Автомобилист», который за 17 матчей чемпионата набрал 22 очка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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