Занявший пост врио мэра Алексей Лошкин 23 октября совершил свой первый рабочий объезд Челябинска в качестве главы города. Как передает корреспондент URA.RU, Лошкин проверяет устранение аварий у домов и детсадов, оставшихся без тепла.
«Вынуждены были отключить четыре дома, два садика и одну школу утром. Сейчас отключен один дом, окончание работ сегодня», — отчитался перед Лошкиным по ситуации на улице Братьев Кашириных 105 начальник управления ЖКХ Вадим Храмцов.
Объезд Челябинска новый врио градоначальника начал с Калининского района. Сити-менеджер на момент публикации посетил два адреса и успел принять жалобы от жителей. Лошкин потребовал, чтобы к вечеру все отопление было восстановлено.
Гордума Челябинска утвердила Лошкина в качестве временно исполняющего полномочия главы города 22 октября. Накануне депутаты Заксобрания утвердили его отставку с поста председателя Контрольно-счетной палаты области.
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