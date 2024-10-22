22 октября 2024

Врио мэра Челябинска Лошкин начал объезд домов с проблемным отоплением. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин потребовал устранить все аварии к вечеру
Лошкин потребовал устранить все аварии к вечеру Фото:

Занявший пост врио мэра Алексей Лошкин 23 октября совершил свой первый рабочий объезд Челябинска в качестве главы города. Как передает корреспондент URA.RU, Лошкин проверяет устранение аварий у домов и детсадов, оставшихся без тепла.

«Вынуждены были отключить четыре дома, два садика и одну школу утром. Сейчас отключен один дом, окончание работ сегодня», — отчитался перед Лошкиным по ситуации на улице Братьев Кашириных 105 начальник управления ЖКХ Вадим Храмцов.

Объезд Челябинска новый врио градоначальника начал с Калининского района. Сити-менеджер на момент публикации посетил два адреса и успел принять жалобы от жителей. Лошкин потребовал, чтобы к вечеру все отопление было восстановлено.

Гордума Челябинска утвердила Лошкина в качестве временно исполняющего полномочия главы города 22 октября. Накануне депутаты Заксобрания утвердили его отставку с поста председателя Контрольно-счетной палаты области.

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Занявший пост врио мэра Алексей Лошкин 23 октября совершил свой первый рабочий объезд Челябинска в качестве главы города. Как передает корреспондент URA.RU, Лошкин проверяет устранение аварий у домов и детсадов, оставшихся без тепла. «Вынуждены были отключить четыре дома, два садика и одну школу утром. Сейчас отключен один дом, окончание работ сегодня», — отчитался перед Лошкиным по ситуации на улице Братьев Кашириных 105 начальник управления ЖКХ Вадим Храмцов. Объезд Челябинска новый врио градоначальника начал с Калининского района. Сити-менеджер на момент публикации посетил два адреса и успел принять жалобы от жителей. Лошкин потребовал, чтобы к вечеру все отопление было восстановлено. Гордума Челябинска утвердила Лошкина в качестве временно исполняющего полномочия главы города 22 октября. Накануне депутаты Заксобрания утвердили его отставку с поста председателя Контрольно-счетной палаты области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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