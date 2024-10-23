Назван решающий месяц для спецоперации: главное об СВО на Украине к вечеру 23 октября

Ноябрь этого года, по словам командира «Ахмата» Апти Алаудинова, может стать решающим для спецоперации. На всех линиях фронта, где есть российские силы, противник не может сдерживать оборону. В то же время украинский лидер Владимир Зеленский решил разработать план «Б», который предполагает действия исключительно силами самой Украины без союзников. Главное о спецоперации — в материале URA.RU.
ВС РФ испытали технологию роя дронов
В районе Часова Яра российские военные осуществляют тестирование технологии роя дронов. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведывательного центра «Мелодия», входящего в состав 88-й добровольческой бригады «Эспаньола», известный под позывным «Чукча».
Также, по информации от военнослужащего, в районе Часова Яра 88-я бригада «Эспаньола» применяет другие инновационные технологии. В их числе: FPV-дроны с функцией машинного зрения, сетецентрические системы управления и исполнительные устройства в единую сеть, а также новые модели дронов.
Назван решающий месяц для СВО
В ноябре 2024 года предполагается ключевой этап спецоперации. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что именно в этот период ожидается разрешение основного конфликта на территории Украины. По его словам, на всех направлениях фронта, где действуют российские войска, ВСУ «трещат по швам».
Зеленский хочет создать план «Б»
Украинский лидер Владимир Зеленский дал поручение разработать новый стратегический «план победы», который предполагает действия исключительно силами самой страны, без внешних вмешательств союзников. Этот план станет альтернативой существующему «плану победы». Новая стратегия направлена на усиление внутренних ресурсов Украины в ряде ключевых областей, включая военно-промышленный комплекс, оборону, экономику и социальную политику.
Российские силы освободили два населенных пункта в ДНР
Силы российской оперативной группировки «Центр» установили контроль над Николаевкой и Серебрянкой на территории ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Российская армия освободила населенный пункт Серебрянка в ДНР», — передает информацию ведомство. Помимо этого, контроль также был установлен над Николаевкой.
Украинские беженцы возвращаются на неподконтрольные ВСУ территории
Внутренне перемещенные украинцы возвращаются в прифронтовые города и на территории, не находящиеся под контролем ВСУ. Это связано с серьезных социально-экономических проблемах, сообщает уполномоченный по правам человека при Верховной раде Украины Дмитрий Лубинец. Он также поднял вопрос о необходимости предоставления четкой информации о доступных финансовых мерах поддержки для перемещенных лиц, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение их ситуации и способствовать стабилизации обстановки с внутренним перемещением населения.
ВСУ записали видео для военнопленных из КНДР
Главное управление разведки Украины обратилось к северокорейским военнослужащим с видеосообщением на корейском языке. В обращении утверждается, что военные из КНДР якобы могут быть задействованы в конфликте. В видеоматериале представлен новый лагерь для содержания военнопленных из Северной Кореи. Сообщение о возможном пополнении лагеря корейскими пленными было распространено через telegram-канале «Политика страны».
В ролике, опубликованном ГУР Украины, демонстрируются условия содержания в лагере, предназначенном для северокорейских военных. Указывается, что пленным обеспечивается трехразовое питание, отапливаемые помещения и наличие настоящих кроватей. Однако пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что сообщения о переброске войск КНДР в зону СВО не соответствуют действительности.
Беспилотники ВСУ атаковали машины пытавшихся бежать под Курском
В августе во время атаки на Курскую область ВСУ попытались атаковать беспилотниками автомобили гражданских лиц, которые стремились покинуть зону конфликта. Об этом сообщила Наталья, жительница села Малая Локня Суджанского района, которая эвакуировалась из опасной зоны. По ее словам, на пути в Курск она заметила множество сгоревших транспортных средств.
Под Курском взяли в плен 130 бойцов ВСУ
С начала нападения украинских войск на Курскую область, ВС РФ взяли в плен более 130 украинских бойцов. Об этом сообщает СК России. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по обвинениям в террористической деятельности, запугивании населения, нанесении ущерба имуществу, а также в стрельбе по российским военнослужащим и гражданским лицам.
В зону СВО привезли химикаты для борьбы с грызунами
Бизнесмен и его коллега доставили в район проведения СВО химические средства для борьбы с грызунами. Это первый случай такой поддержки российских военных, пишет «Пятый канал».
Алексей, владелец компании по уничтожению грызунов и насекомых, пояснил, что зимой грызуны стремятся попасть в теплые укрытия. Они создают множество трудностей для военнослужащих в окопах.
«Это наш первый визит в зону специальной военной операции. Я и мой коллега Антон приехали помочь нашей армии. Зимой проблема с грызунами усиливается, поскольку они ищут тепло, из-за чего страдают не только блиндажи, но и техника, а также личный состав», — отметил он.
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