СК: в Курской области взяты в плен 130 бойцов ВСУ

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Следственным органам передали 130 взятых в плен бойцов ВСУ
Следственным органам передали 130 взятых в плен бойцов ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВС РФ пленили более 130 бойцов ВСУ с начала вторжения украинской армии в Курскую область. Они переданы следственным органам, сообщили в СК России.

«В ходе боев с вооруженными формированиями Украины, вторгшимися на приграничную территорию Курской области, более 130 боевиков были взяты в плен, а в последующем переданы следственным органам», — написали в официальном telegram-канале СК РФ. Там отметили, что в отношении этих военных возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в терактах, устрашении населения, повреждении имущества и расстреле российских военных и мирных жителей.

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ВС РФ пленили более 130 бойцов ВСУ с начала вторжения украинской армии в Курскую область. Они переданы следственным органам, сообщили в СК России. «В ходе боев с вооруженными формированиями Украины, вторгшимися на приграничную территорию Курской области, более 130 боевиков были взяты в плен, а в последующем переданы следственным органам», — написали в официальном telegram-канале СК РФ. Там отметили, что в отношении этих военных возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в терактах, устрашении населения, повреждении имущества и расстреле российских военных и мирных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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