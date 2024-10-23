СК: в Курской области взяты в плен 130 бойцов ВСУ

ВС РФ пленили более 130 бойцов ВСУ с начала вторжения украинской армии в Курскую область. Они переданы следственным органам, сообщили в СК России.
«В ходе боев с вооруженными формированиями Украины, вторгшимися на приграничную территорию Курской области, более 130 боевиков были взяты в плен, а в последующем переданы следственным органам», — написали в официальном telegram-канале СК РФ. Там отметили, что в отношении этих военных возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в терактах, устрашении населения, повреждении имущества и расстреле российских военных и мирных жителей.
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