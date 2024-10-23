ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

23 октября 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

ВС России освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Войска российской группировки «Центр» взяли под контроль Николаевку и Серебрянку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российская армия освободила населенный пункт Серебрянка в ДНР», — сообщили в оборонном ведомстве. Также ВС РФ удалось взять под контроль Николаевку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Войска российской группировки «Центр» взяли под контроль Николаевку и Серебрянку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российская армия освободила населенный пункт Серебрянка в ДНР», — сообщили в оборонном ведомстве. Также ВС РФ удалось взять под контроль Николаевку.