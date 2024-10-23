ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

ВС России освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Войска российской группировки «Центр» взяли под контроль Николаевку и Серебрянку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российская армия освободила населенный пункт Серебрянка в ДНР», — сообщили в оборонном ведомстве. Также ВС РФ удалось взять под контроль Николаевку.
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