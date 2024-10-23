ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

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ВС России освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Войска российской группировки «Центр» взяли под контроль Николаевку и Серебрянку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российская армия освободила населенный пункт Серебрянка в ДНР», — сообщили в оборонном ведомстве. Также ВС РФ удалось взять под контроль Николаевку.

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Войска российской группировки «Центр» взяли под контроль Николаевку и Серебрянку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российская армия освободила населенный пункт Серебрянка в ДНР», — сообщили в оборонном ведомстве. Также ВС РФ удалось взять под контроль Николаевку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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