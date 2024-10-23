Украинские беженцы возвращаются на неподконтрольные ВСУ территории

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Беженцы на Украине возвращаются на неподконтрольные украинским военным территории
Беженцы на Украине возвращаются на неподконтрольные украинским военным территории Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Внутренне перемещенные украинские граждане сталкиваются с серьезными социально-экономическими проблемами и возвращаются в города рядом с фронтом и на территории, которые не контролируют ВСУ. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Ситуация ухудшается — у нас уменьшается количество внутренне перемещенных лиц. Из-за социально-экономических трудностей на новом месте они возвращаются на территории [неподконтрольные ВСУ] и в прифронтовые города! Это вызывает серьезное беспокойство», — отметил Лубинец. Его слова приводит украинское издание «Левый берег».

Лубинец также подчеркнул важность четкой информации от правительства о доступной финансовой поддержке для перемещенных лиц. Это необходимо для предотвращения дальнейшего ухудшения их положения и стабилизации ситуации с внутренним перемещением граждан.

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Внутренне перемещенные украинские граждане сталкиваются с серьезными социально-экономическими проблемами и возвращаются в города рядом с фронтом и на территории, которые не контролируют ВСУ. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. «Ситуация ухудшается — у нас уменьшается количество внутренне перемещенных лиц. Из-за социально-экономических трудностей на новом месте они возвращаются на территории [неподконтрольные ВСУ] и в прифронтовые города! Это вызывает серьезное беспокойство», — отметил Лубинец. Его слова приводит украинское издание «Левый берег». Лубинец также подчеркнул важность четкой информации от правительства о доступной финансовой поддержке для перемещенных лиц. Это необходимо для предотвращения дальнейшего ухудшения их положения и стабилизации ситуации с внутренним перемещением граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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