Украинские беженцы возвращаются на неподконтрольные ВСУ территории

Внутренне перемещенные украинские граждане сталкиваются с серьезными социально-экономическими проблемами и возвращаются в города рядом с фронтом и на территории, которые не контролируют ВСУ. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
«Ситуация ухудшается — у нас уменьшается количество внутренне перемещенных лиц. Из-за социально-экономических трудностей на новом месте они возвращаются на территории [неподконтрольные ВСУ] и в прифронтовые города! Это вызывает серьезное беспокойство», — отметил Лубинец. Его слова приводит украинское издание «Левый берег».
Лубинец также подчеркнул важность четкой информации от правительства о доступной финансовой поддержке для перемещенных лиц. Это необходимо для предотвращения дальнейшего ухудшения их положения и стабилизации ситуации с внутренним перемещением граждан.
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