Дроны ВСУ атаковали машины пытавшихся бежать из Курской области

23 октября 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались с двух сторон дронами атаковать машины курян, которые эвакуировались в безопасный район Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В августе ВСУ во время очередной атаки в Курской области пытались с двух сторон ударить беспилотниками по машинам мирных жителей, пытавшихся выехать в безопасный район. Об этом сообщила Наталья, эвакуировавшаяся из села Малая Локня Суджанского района. «Спасибо мужу, что у меня машина ехала [со скоростью] 150-160 [км/ч]. 120 [км/ч] минимум надо было ехать из-за дронов. Они вдвоем налетали с разных сторон на одну машину», — заявила Наталья, отметив, что остальные эвакуировавшиеся куряне не могли проехать из-за горящей впереди них машины. Также женщина сказала, что по пути в Курск она видела много сгоревших автомобилей. Ее слова передает ТАСС. Кроме того, глава региона Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ нанесли комбинированный удар по территории области 22 октября. Средствам ПВО удалось отразить удары. В результате этого было сбито три БПЛА и две ракеты, передает «Национальная служба новостей». Помимо прочего, положение украинской армии в Курской области продолжает ухудшаться. Бойцы пытаются удержать участок Любимовка — Зеленый шлях — Новоивановка, однако ВСУ уже потеряли инициативу на этом участке, пишет Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В августе ВСУ во время очередной атаки в Курской области пытались с двух сторон ударить беспилотниками по машинам мирных жителей, пытавшихся выехать в безопасный район. Об этом сообщила Наталья, эвакуировавшаяся из села Малая Локня Суджанского района. «Спасибо мужу, что у меня машина ехала [со скоростью] 150-160 [км/ч]. 120 [км/ч] минимум надо было ехать из-за дронов. Они вдвоем налетали с разных сторон на одну машину», — заявила Наталья, отметив, что остальные эвакуировавшиеся куряне не могли проехать из-за горящей впереди них машины. Также женщина сказала, что по пути в Курск она видела много сгоревших автомобилей. Ее слова передает ТАСС. Кроме того, глава региона Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ нанесли комбинированный удар по территории области 22 октября. Средствам ПВО удалось отразить удары. В результате этого было сбито три БПЛА и две ракеты, передает «Национальная служба новостей». Помимо прочего, положение украинской армии в Курской области продолжает ухудшаться. Бойцы пытаются удержать участок Любимовка — Зеленый шлях — Новоивановка, однако ВСУ уже потеряли инициативу на этом участке, пишет Pravda.Ru.