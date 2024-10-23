Боец «Чукча»: ВС РФ испытали технологию роя дронов на СВО

В зоне проведения специальной военной операции военные начали испытания технологии роя дронов. Боевая обкатка проходит в районе Часова Яра. Об этом сообщил начальник оперативного штаба разведывательного центра «Мелодия» из состава 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» известный под позывным «Чукча».
«Российские вооруженные силы начали испытывать технологию роя дронов, которая показывает способность эффективно противостоять системам радиоэлектронной борьбы противника. На данный момент эта технология проходит боевые испытания и демонстрирует значительный потенциал для применения», — заявил «Чукча». Его слова передает ТАСС.
Помимо этого, по словам военного, в районе Часов Яра 88-я бригада «Эспаньола» использует другие передовые технологии. Среди которых: FPV-дроны с функцией машинного зрения (пилоту FPV-дрона достаточно лишь долететь до цели на относительно большой высоте и обозначить ее, дальше беспилотник действует в режиме самонаведения, вмешательство оператора для поражения выбранного объекта больше не требуется — прим. ред.), сетецентрические системы управления беспилотными аппаратами (объединяют и центры управления в виде командных пунктов, и конечные устройства — терминалы на самолетах, беспилотниках, артиллерийских машинах — в единую сеть — прим. ред.), а также новые модели дронов.
Ранее отмечалось техническое превосходство России в зоне проведения СВО, даже несмотря на то, что страны НАТО активно снабжают ВСУ вооружением. По словам доцента кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева, постепенно появляются серьезные инновационные разработки. При этом обкатка новых видов вооружения происходит в бою, а не на полигонах.
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