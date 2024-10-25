Аналитики выяснили, сколько россиян хотят быть чайлдфри

В России нет массового стремления к бездетности. Согласно исследованию проекта «Если быть точным», всего 2,4% женщин и 3,5% мужчин не хотели бы иметь детей вовсе. Большинство опрошенных хотели бы иметь от одного до трех детей.
«Только 2,4% женщин и 3,5% мужчин в России не хотели бы иметь детей. Большинство же остаются бездетными из-за проблем со здоровьем и неудач в личной жизни», — заявлено в исследовании проекта. Отмечается, что в Ингушетии (22%) и Чечне (18%) больше всего женщин, которые к 45-49 годам не родили ни одного ребенка. Следом за ними идут Москва, Санкт-Петербург и ряд других регионов Кавказа.
Одной из проблем, с которой сталкиваются семейные пары в России, является бесплодие, а не пропаганда чайлдфри. Статистика показывает, что в стране 5,5% женщин в возрасте от 15 до 44 лет, состоящих в браке, имеют дело с бесплодием одного из партнеров.
По словам демографа Елены Чуриловой, в России наблюдается постепенный сдвиг среднего возраста рождения первенца. В 2022 году он составил 26,1 года. Отмечается, что в последние двадцать лет увеличивается доля первых рождений среди женщин старше 35 лет.
«Бездетные не подвергаются остракизму. Родителями становятся те, кто хочет и любит детей. Поэтому бездетность выросла — но выросла и многодетность: она подстегнута маткапиталом и другими выплатами, но еще и некоторым ростом религиозности», — заявил демограф Алексей Ракша, его слова передает «Коммерсант». По словам демографа, уровень бездетности в России может расти, но пока ситуация относительно хорошая.
Ранее в первом чтении был принят законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри (идеология, суть которой заключается в осознанном отказе от детей — прим. URA.RU). Теперь она будет запрещена не только в интернете, но и в кино, рекламе и прочих медиа. За нарушение закона предусмотрены штрафы: до 400 тысяч рублей — для физических лиц, до 800 тысяч — для должностных лиц, до пяти миллионов рублей — для юридических лиц, передает РАПСИ. Отмечается, что законопроект не имеет отношения к налогу на бездетность.
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