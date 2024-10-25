В России предложили увеличить штраф за неоплату проезда по платным дорогам

Минтранс РФ предложили увеличить штраф за неоплату проезда по платным дорогам до десяти тысяч рублей. Проект федерального закона опубликовало на обсуждение ведомство.
Документом предполагается увеличить штраф за неоплату проезда по платным автодорогам с 1,5 до 10 тыс. рублей для легковых и с 5 до 30 тыс. рублей для грузовых авто, — передает Минтранс в своем telegram-канале. Там также предложили отменить скидку 50% при оплате штрафа в течение 20 дней.
Инициатива была предложена из-за того, что размеры штрафов зачастую оказываются ниже или равны стоимости проезда. Это создает условия, при которых недобросовестные водители предпочитают оплачивать только штраф, игнорируя задолженность за сам проезд.
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