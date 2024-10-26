Путин подписал законы о лотереях и алиментах: что изменится в жизни россиян

Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам мигрантов в России

26 октября 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Путин подписал четыре новых закона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин 26 октября подписал ряд законов. Так, будут повышены отчисления государству от организаторов лотерей, изменится порядок взыскания алиментов и будет проведена борьба с легализацией мигрантов в России через фиктивные браки. Какие еще законы подписал Владимир Путин и что ждет россиян — в материале URA.RU. Повышение отчислений в государственную казну от проведения лотерей Организаторы лотерей должны будут отчислять государству 4,2% от выручки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 2025 года в России будут поэтапно повышать уровень отчислений в госказну от организаторов лотерей. До внесения изменений организаторы направляли в федеральный бюджет 10% от разницы между общей суммой выручки за квартал и размером призового фонда. Теперь же основой для расчета отчислений будет служить общая сумма квартальной выручки от лотерей. Введенная ставка отчислений составит 4,2% в 2025 году, в последующих годах она будет повышена до 4,5% и 5%, к 2028 году она достигнет 5,5%. Ожидается, что благодаря этим изменениям дополнительные средства, поступающие в федеральный бюджет, составят 3,834 млрд рублей в 2025 году, 4,108 млрд рублей — в 2026 году, 4,564 млрд рублей — в 2027 году. К 2028 году поступления могут достигнуть 5,021 млрд рублей. Средства от лотерейных отчислений будут направлены на финансирование социально значимых проектов и программ Борьба с фиктивными браками мигрантов в РФ Мигранты смогут получить РВП в России только спустя три года брака Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с мошенничеством через фиктивные браки иностранцев с россиянами. Теперь мигранты могут претендовать на получение упрощенного разрешения на временное проживание (РВП) только после того, как пройдет три года с момента заключения их брака с гражданином России. До внесения изменений законодательство не предусматривало конкретного временного порога брака для получения РВП. Это приводило к тому, что иностранные граждане часто вступали в брак с россиянами для облегчения получения миграционного статуса. Сохранение уровня денежного довольствия для военной пенсии Размер денежного довольствия для пенсии военных сохранили на уровне 89,85% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 января 2025 года в России будет сохранен размер денежного довольствия на уровне 89,83%, учитываемый при расчете военных пенсий. До этого, начиная с 2024 года, размер денежного довольствия составлял 85,47%. Так, пенсии были проиндексированы на 5,1%. В пересчете на рубли это составляет 41,6 тысяч рублей, которые будут получать определенные категории граждан. Такие выплаты будут получать лица, проходившие службу в Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, Росгвардии, армии, органах внутренних дел, учреждения ФСИН и службе судебных приставов. Изменения в порядке взыскания алиментов Алименты на детей будут взыскиваться за период, когда должны были выплачиваться, даже если судебный приказ об этом отменили Фото: Илья Московец © URA.RU Владимир Путин подписал закон, согласно которому можно взыскать алименты на детей за период, когда выплата средств была юридически обоснована, даже после аннулирования соответствующего судебного приказа. Закон также предусматривает, что суд не будет принимать к рассмотрению возражения должника по судебному приказу, если они поданы спустя десять дней после его выдачи. Вместе с тем, в исключительных случаях, когда россиянин может обосновать невозможность своевременного представления возражений по уважительной причине, суд может принять это во внимание при отмене приказа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин 26 октября подписал ряд законов. Так, будут повышены отчисления государству от организаторов лотерей, изменится порядок взыскания алиментов и будет проведена борьба с легализацией мигрантов в России через фиктивные браки. Какие еще законы подписал Владимир Путин и что ждет россиян — в материале URA.RU. С 2025 года в России будут поэтапно повышать уровень отчислений в госказну от организаторов лотерей. До внесения изменений организаторы направляли в федеральный бюджет 10% от разницы между общей суммой выручки за квартал и размером призового фонда. Теперь же основой для расчета отчислений будет служить общая сумма квартальной выручки от лотерей. Введенная ставка отчислений составит 4,2% в 2025 году, в последующих годах она будет повышена до 4,5% и 5%, к 2028 году она достигнет 5,5%. Ожидается, что благодаря этим изменениям дополнительные средства, поступающие в федеральный бюджет, составят 3,834 млрд рублей в 2025 году, 4,108 млрд рублей — в 2026 году, 4,564 млрд рублей — в 2027 году. К 2028 году поступления могут достигнуть 5,021 млрд рублей. Средства от лотерейных отчислений будут направлены на финансирование социально значимых проектов и программ Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с мошенничеством через фиктивные браки иностранцев с россиянами. Теперь мигранты могут претендовать на получение упрощенного разрешения на временное проживание (РВП) только после того, как пройдет три года с момента заключения их брака с гражданином России. До внесения изменений законодательство не предусматривало конкретного временного порога брака для получения РВП. Это приводило к тому, что иностранные граждане часто вступали в брак с россиянами для облегчения получения миграционного статуса. С 1 января 2025 года в России будет сохранен размер денежного довольствия на уровне 89,83%, учитываемый при расчете военных пенсий. До этого, начиная с 2024 года, размер денежного довольствия составлял 85,47%. Так, пенсии были проиндексированы на 5,1%. В пересчете на рубли это составляет 41,6 тысяч рублей, которые будут получать определенные категории граждан. Такие выплаты будут получать лица, проходившие службу в Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, Росгвардии, армии, органах внутренних дел, учреждения ФСИН и службе судебных приставов. Владимир Путин подписал закон, согласно которому можно взыскать алименты на детей за период, когда выплата средств была юридически обоснована, даже после аннулирования соответствующего судебного приказа. Закон также предусматривает, что суд не будет принимать к рассмотрению возражения должника по судебному приказу, если они поданы спустя десять дней после его выдачи. Вместе с тем, в исключительных случаях, когда россиянин может обосновать невозможность своевременного представления возражений по уважительной причине, суд может принять это во внимание при отмене приказа.