В России сохранят размер денежного довольствия для части пенсий

Военные пенсии сохранят размер денежного довольствия в 2025 году

26 октября 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

Денежное довольствие для военной пенсии выросло до 41,6 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, который учитывается при начислении военной пенсии, будет сохранен на уровне 89,83%. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин, он опубликован на сайте официальных правовых актов. «Установить, что размер денежного довольствия, учитываемого при начислении пенсии по статье 43 <…>, с 1 января 2025 года составляет 89,83% от размера указанного денежного довольствия», — говорится в документе . При этом начала 2024 года размер денежного довольствия для военных пенсий учитывался на уровне 85,47%. Соответственно, за год пенсии были проиндексированы на 5,1%, средний размер выплаты вырос до 41,6 тысяч рублей. В данном случае речь идет о выплате тем. кто проходил службу в Государственной противопожарной службе, армии, органах внутренних дел, учреждениях ФСИН, службе судебных приставов. А также в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и войсках Росгвардии. Кроме того, в законодательстве прописано, что понижающий коэффициент (определенный процент от денежного довольствия, который применяется в расчетах — прим. URA.RU) с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2%. Так, с 2012 года он составляет 54%. Однако в последнее время это положение заморожено, а новый закон продлевает это до начала 2026 года. К январю 2025 года понижающий коэффициент достиг бы 80%, но в связи с инфляцией он составляет 89,83%. Ранее правительство РФ утвердило правила для выплат участникам СВО, которые отправились на фронт по мобилизации. Так, они ежемесячно будут получать компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, который учитывается при начислении военной пенсии, будет сохранен на уровне 89,83%. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин, он опубликован на сайте официальных правовых актов. «Установить, что размер денежного довольствия, учитываемого при начислении пенсии по статье 43 <…>, с 1 января 2025 года составляет 89,83% от размера указанного денежного довольствия», — говорится в документе. При этом начала 2024 года размер денежного довольствия для военных пенсий учитывался на уровне 85,47%. Соответственно, за год пенсии были проиндексированы на 5,1%, средний размер выплаты вырос до 41,6 тысяч рублей. В данном случае речь идет о выплате тем. кто проходил службу в Государственной противопожарной службе, армии, органах внутренних дел, учреждениях ФСИН, службе судебных приставов. А также в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и войсках Росгвардии. Кроме того, в законодательстве прописано, что понижающий коэффициент (определенный процент от денежного довольствия, который применяется в расчетах — прим. URA.RU) с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2%. Так, с 2012 года он составляет 54%. Однако в последнее время это положение заморожено, а новый закон продлевает это до начала 2026 года. К январю 2025 года понижающий коэффициент достиг бы 80%, но в связи с инфляцией он составляет 89,83%. Ранее правительство РФ утвердило правила для выплат участникам СВО, которые отправились на фронт по мобилизации. Так, они ежемесячно будут получать компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет.