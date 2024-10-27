Два человека пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Ставрополье

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку недалеко от Ессентуков в Ставропольском крае
В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Ставропольском крае недалеко от Ессентуков, пострадало два человека. Погибших нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«На борту находились пять человек. Погибших нет. Двое пострадали», — сообщили в ГУ МЧС по региону. Информацию об этом передает РИА «Новости». По словам главы Предгорного округа Николая Бондаренко, среди пострадавших — командир самолета и девушка.
Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае. На борту находилось пять человек.
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