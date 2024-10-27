Два человека пострадали при жесткой посадке Ан-2 в Ставрополье

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Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку недалеко от Ессентуков в Ставропольском крае
Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку недалеко от Ессентуков в Ставропольском крае Фото:

В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Ставропольском крае недалеко от Ессентуков, пострадало два человека. Погибших нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«На борту находились пять человек. Погибших нет. Двое пострадали», — сообщили в ГУ МЧС по региону. Информацию об этом передает РИА «Новости». По словам главы Предгорного округа Николая Бондаренко, среди пострадавших — командир самолета и девушка.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае. На борту находилось пять человек.

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В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Ставропольском крае недалеко от Ессентуков, пострадало два человека. Погибших нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «На борту находились пять человек. Погибших нет. Двое пострадали», — сообщили в ГУ МЧС по региону. Информацию об этом передает РИА «Новости». По словам главы Предгорного округа Николая Бондаренко, среди пострадавших — командир самолета и девушка. Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае. На борту находилось пять человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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