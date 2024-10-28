В Екатеринбурге закрывается один из старейших ресторанов

В Екатеринбурге с 29 октября закрывается филиал ресторанной сети «Рататуй»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Рататуй» на Малышева работал с 2014 года Фото:

С 29 октября в Екатеринбурге навсегда закрывается один из филиалов популярной ресторанной сети «Рататуй». Речь идет о точке на Малышева, 25, которая работала с 2014 года, рассказали URA.RU представители заведения.

«Ресторан практически самый старый и самый маленький из заведений „Рататуй“, поэтому было принято решение его закрыть», — пояснил собеседник. Также он подчеркнул, что недавно на 8 Марта, 190 открылось новое заведение с большими залами, зеленью, игровой детской комнатой, поэтому владельцы планируют стремиться к единообразию во всех точках.

При этом у сети остается еще три дополнительных точки. Это заведения на Луначарского, 128, Татищева, 77 и Уральских Рабочих, 54.

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С 29 октября в Екатеринбурге навсегда закрывается один из филиалов популярной ресторанной сети «Рататуй». Речь идет о точке на Малышева, 25, которая работала с 2014 года, рассказали URA.RU представители заведения. «Ресторан практически самый старый и самый маленький из заведений „Рататуй“, поэтому было принято решение его закрыть», — пояснил собеседник. Также он подчеркнул, что недавно на 8 Марта, 190 открылось новое заведение с большими залами, зеленью, игровой детской комнатой, поэтому владельцы планируют стремиться к единообразию во всех точках. При этом у сети остается еще три дополнительных точки. Это заведения на Луначарского, 128, Татищева, 77 и Уральских Рабочих, 54.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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