В Екатеринбурге закрывается один из старейших ресторанов

В Екатеринбурге с 29 октября закрывается филиал ресторанной сети «Рататуй»

28 октября 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

«Рататуй» на Малышева работал с 2014 года Фото: Размик Закарян © URA.RU С 29 октября в Екатеринбурге навсегда закрывается один из филиалов популярной ресторанной сети «Рататуй». Речь идет о точке на Малышева, 25, которая работала с 2014 года, рассказали URA.RU представители заведения. «Ресторан практически самый старый и самый маленький из заведений „Рататуй“, поэтому было принято решение его закрыть», — пояснил собеседник. Также он подчеркнул, что недавно на 8 Марта, 190 открылось новое заведение с большими залами, зеленью, игровой детской комнатой, поэтому владельцы планируют стремиться к единообразию во всех точках. При этом у сети остается еще три дополнительных точки. Это заведения на Луначарского, 128, Татищева, 77 и Уральских Рабочих, 54. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 29 октября в Екатеринбурге навсегда закрывается один из филиалов популярной ресторанной сети «Рататуй». Речь идет о точке на Малышева, 25, которая работала с 2014 года, рассказали URA.RU представители заведения. «Ресторан практически самый старый и самый маленький из заведений „Рататуй“, поэтому было принято решение его закрыть», — пояснил собеседник. Также он подчеркнул, что недавно на 8 Марта, 190 открылось новое заведение с большими залами, зеленью, игровой детской комнатой, поэтому владельцы планируют стремиться к единообразию во всех точках. При этом у сети остается еще три дополнительных точки. Это заведения на Луначарского, 128, Татищева, 77 и Уральских Рабочих, 54.