В детском саду Екатеринбурга нашли труп

28 октября 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в детсаду на Вторчермете (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в детском саду №188 на улице Агрономической, 23А обнаружили труп. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «По предварительным данным, скончался сотрудник ЧОП. На месте работают спецслужбы», — сказал собеседник агентства. В самом учреждении корреспонденту заявили, что «у них ничего не случилось». При этом источник в силовой среде уточнил, что смерть не носит криминальный характер. В свердловском управлении СКР от комментариев по теме воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в детском саду №188 на улице Агрономической, 23А обнаружили труп. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «По предварительным данным, скончался сотрудник ЧОП. На месте работают спецслужбы», — сказал собеседник агентства. В самом учреждении корреспонденту заявили, что «у них ничего не случилось». При этом источник в силовой среде уточнил, что смерть не носит криминальный характер. В свердловском управлении СКР от комментариев по теме воздержались.