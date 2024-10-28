В детском саду Екатеринбурга нашли труп

ЧП произошло в детсаду на Вторчермете (архивное фото)
В Екатеринбурге в детском саду №188 на улице Агрономической, 23А обнаружили труп. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, скончался сотрудник ЧОП. На месте работают спецслужбы», — сказал собеседник агентства. В самом учреждении корреспонденту заявили, что «у них ничего не случилось».
При этом источник в силовой среде уточнил, что смерть не носит криминальный характер. В свердловском управлении СКР от комментариев по теме воздержались.
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