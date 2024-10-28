В детском саду Екатеринбурга нашли труп

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, детский сад, сон час, детские кровати
ЧП произошло в детсаду на Вторчермете (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в детском саду №188 на улице Агрономической, 23А обнаружили труп. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, скончался сотрудник ЧОП. На месте работают спецслужбы», — сказал собеседник агентства. В самом учреждении корреспонденту заявили, что «у них ничего не случилось».

При этом источник в силовой среде уточнил, что смерть не носит криминальный характер. В свердловском управлении СКР от комментариев по теме воздержались.

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В Екатеринбурге в детском саду №188 на улице Агрономической, 23А обнаружили труп. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «По предварительным данным, скончался сотрудник ЧОП. На месте работают спецслужбы», — сказал собеседник агентства. В самом учреждении корреспонденту заявили, что «у них ничего не случилось». При этом источник в силовой среде уточнил, что смерть не носит криминальный характер. В свердловском управлении СКР от комментариев по теме воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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