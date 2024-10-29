Сотрудники МЧС борются с огнем в условиях сильного задымления
В Подмосковье в Долгопрудном начался сильный пожар на складе с удобрениями площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС России.
«Горит хранилище с удобрениями на 1,2 тысячи квадратов», — говорится в сообщении МЧС. Склад расположен на Лихачевском проспекте, рядом находятся техцентр и общежитие. Пожарные борются с огнем в условиях сильного задымления и высокой пожарной нагрузки.
На месте работают более 60 специалистов и 17 единиц техники. Информации о пострадавших пока нет. Жителям северных районов Москвы рекомендуют закрывать окна из-за дыма.
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