В Подмосковье начался мощный пожар на хранилище удобрений. Видео

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Сотрудники МЧС борются с огнем в условиях сильного задымления
Сотрудники МЧС борются с огнем в условиях сильного задымления Фото:

В Подмосковье в Долгопрудном начался сильный пожар на складе с удобрениями площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС России.

«Горит хранилище с удобрениями на 1,2 тысячи квадратов», — говорится в сообщении МЧС. Склад расположен на Лихачевском проспекте, рядом находятся техцентр и общежитие. Пожарные борются с огнем в условиях сильного задымления и высокой пожарной нагрузки.

На месте работают более 60 специалистов и 17 единиц техники. Информации о пострадавших пока нет. Жителям северных районов Москвы рекомендуют закрывать окна из-за дыма.

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В Подмосковье в Долгопрудном начался сильный пожар на складе с удобрениями площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС России. «Горит хранилище с удобрениями на 1,2 тысячи квадратов», — говорится в сообщении МЧС. Склад расположен на Лихачевском проспекте, рядом находятся техцентр и общежитие. Пожарные борются с огнем в условиях сильного задымления и высокой пожарной нагрузки. На месте работают более 60 специалистов и 17 единиц техники. Информации о пострадавших пока нет. Жителям северных районов Москвы рекомендуют закрывать окна из-за дыма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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