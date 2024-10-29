Путин подписал закон о выходе РФ из Международного совета по исследованию моря

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES). Это решение было принято после того, как в марте 2023 года Совет приостановил деятельность России в его составе, нарушив положения конвенции.
«Денонсировать Конвенцию о Международном совете по исследованию моря, подписанную в городе Копенгагене 12 сентября 1964 года», — говорится в тексте документа. Решение о приостановке деятельности России так и не было отменено, несмотря на многократные обращения со стороны РФ. Это стало основанием для принятия решения о выходе из Конвенции.
Международный совет по исследованию моря проводит международные океанографические и рыбохозяйственные исследования, разрабатывает предложения по рациональной эксплуатации морских ресурсов, обеспечивая их устойчивое использование и защиту уязвимых экосистем. Район деятельности Совета включает Атлантический океан и прилегающие моря, преимущественно Северная Атлантика.
Конвенция была официально заключена 12 сентября 1964 года в Копенгагене, а ее действие началось 22 июля 1968 года. Российская Федерация присоединилась к этому международному соглашению, наследуя обязательства СССР. Цель документа заключается в регулировании деятельности Международного совета по исследованию моря. Статья 17 конвенции предусматривает возможность ее денонсации стороной через два года после вступления в силу, что осуществляется через направление письменного уведомления правительству Дании. Денонсация становится эффективной через 12 месяцев после получения данного уведомления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.