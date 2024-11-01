01 ноября 2024

В Екатеринбурге пошел снег. Видео

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Снег лежит уже на тротуарах и автомобилях Фото:

В Екатеринбурге пошел сильный снег. Его запечатлел читатель URA.RU.

Как видно на кадрах, снег лежит уже на тротуарах и автомобилях, он не тает. Ранее синоптики прогнозировали, что снегопад начнется с 1 ноября. Столбик термометра покажет минусовые температуры, также образуется гололедица.

В Свердловской области 2 ноября ожидаются ветер с порывами до 20 метров в секунду и сильный снег. МЧС посоветовало, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения.

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В Екатеринбурге пошел сильный снег. Его запечатлел читатель URA.RU. Как видно на кадрах, снег лежит уже на тротуарах и автомобилях, он не тает. Ранее синоптики прогнозировали, что снегопад начнется с 1 ноября. Столбик термометра покажет минусовые температуры, также образуется гололедица. В Свердловской области 2 ноября ожидаются ветер с порывами до 20 метров в секунду и сильный снег. МЧС посоветовало, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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