Снег лежит уже на тротуарах и автомобилях
В Екатеринбурге пошел сильный снег. Его запечатлел читатель URA.RU.
Как видно на кадрах, снег лежит уже на тротуарах и автомобилях, он не тает. Ранее синоптики прогнозировали, что снегопад начнется с 1 ноября. Столбик термометра покажет минусовые температуры, также образуется гололедица.
В Свердловской области 2 ноября ожидаются ветер с порывами до 20 метров в секунду и сильный снег. МЧС посоветовало, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения.
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