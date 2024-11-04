В челябинский национальный парк «Зигальга» в Катав-Ивановском районе Челябинской области пришли настоящая зима. Всего за день постоянный снежный покров там достиг десяти сантиметров, сообщила 5 ноября пресс-служба нацпарка.
«Зима сделала первый вклад, засыпав Зигальгу снегом. Всего за день толщина белого покрывала достигла почти десяти сантиметров», — сообщает пресс-служба нацпарка в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
По народным приметам, в ближайшие месяцы стоит ждать крепких морозов и частых метелей, отмечают там. Предзимье в национальном парке «Зигальга» закончилось. До весны температура воздуха уже не поднимется выше нуля. В прошлом году это случилось только в десятых числах ноября.
В Челябинск ненадолго вернется потепление, сообщили ранее синоптики. К концу недели воздух прогреется до плюс двух градусов, говорится в прогнозе «Гисметео».
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