04 ноября 2024

Настоящая зима пришла в челябинский нацпарк «Зигальга». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлом году зима пришла в нацпарк "Зигальга" в конце ноября
В прошлом году зима пришла в нацпарк "Зигальга" в конце ноября Фото:

В челябинский национальный парк «Зигальга» в Катав-Ивановском районе Челябинской области пришли настоящая зима. Всего за день постоянный снежный покров там достиг десяти сантиметров, сообщила 5 ноября пресс-служба нацпарка.

«Зима сделала первый вклад, засыпав Зигальгу снегом. Всего за день толщина белого покрывала достигла почти десяти сантиметров», — сообщает пресс-служба нацпарка в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

По народным приметам, в ближайшие месяцы стоит ждать крепких морозов и частых метелей, отмечают там. Предзимье в национальном парке «Зигальга» закончилось. До весны температура воздуха уже не поднимется выше нуля. В прошлом году это случилось только в десятых числах ноября.

В Челябинск ненадолго вернется потепление, сообщили ранее синоптики. К концу недели воздух прогреется до плюс двух градусов, говорится в прогнозе «Гисметео».

Снежный покров в нацпарке "Зигальга" установился почти десять сантиметров
Снежный покров в нацпарке "Зигальга" установился почти десять сантиметров
Фото:

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В челябинский национальный парк «Зигальга» в Катав-Ивановском районе Челябинской области пришли настоящая зима. Всего за день постоянный снежный покров там достиг десяти сантиметров, сообщила 5 ноября пресс-служба нацпарка. «Зима сделала первый вклад, засыпав Зигальгу снегом. Всего за день толщина белого покрывала достигла почти десяти сантиметров», — сообщает пресс-служба нацпарка в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». По народным приметам, в ближайшие месяцы стоит ждать крепких морозов и частых метелей, отмечают там. Предзимье в национальном парке «Зигальга» закончилось. До весны температура воздуха уже не поднимется выше нуля. В прошлом году это случилось только в десятых числах ноября. В Челябинск ненадолго вернется потепление, сообщили ранее синоптики. К концу недели воздух прогреется до плюс двух градусов, говорится в прогнозе «Гисметео».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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