Экс-игрок «Зенита» рассказал про брошенную на поле голову свиньи

Бывший игрок российского футбольного клуба «Зенит» Юри Алберто, ныне выступающий за бразильский «Коринтианс», рассказал, что во время матча против «Палмейраса» ему пришлось выбивать с поля брошенную болельщиками «Коринтианса» голову свиньи. Инцидент произошел в ночь на 5 ноября.
«Я подумал, что это что-то вроде подушки, пошел убрать ее, но не оттащил, а пнул. А это оказалась голова свиньи», — передает слова Алберто издание O Globo. Он признался, что едва не травмировался, пытаясь убрать предмет с поля ударом ноги. Инцидент произошел во время матча чемпионата Бразилии, в котором Алберто забил гол за «Коринтианс».
Алберто перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» в 2022 году. За петербургскую команду бразилец провел 15 матчей, забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. В 2023 году он подписал контракт с «Коринтиансом».
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