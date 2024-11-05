Экс-игрок «Зенита» рассказал про брошенную на поле голову свиньи

Экс-футболист «Зенита» чуть не сломал ногу из-за свиной головы на поле
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Болельщики бросили на поле свиную голову во время футбольного матча
Болельщики бросили на поле свиную голову во время футбольного матча Фото:

Бывший игрок российского футбольного клуба «Зенит» Юри Алберто, ныне выступающий за бразильский «Коринтианс», рассказал, что во время матча против «Палмейраса» ему пришлось выбивать с поля брошенную болельщиками «Коринтианса» голову свиньи. Инцидент произошел в ночь на 5 ноября.

«Я подумал, что это что-то вроде подушки, пошел убрать ее, но не оттащил, а пнул. А это оказалась голова свиньи», — передает слова Алберто издание O Globo. Он признался, что едва не травмировался, пытаясь убрать предмет с поля ударом ноги. Инцидент произошел во время матча чемпионата Бразилии, в котором Алберто забил гол за «Коринтианс».

Алберто перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» в 2022 году. За петербургскую команду бразилец провел 15 матчей, забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. В 2023 году он подписал контракт с «Коринтиансом».

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Бывший игрок российского футбольного клуба «Зенит» Юри Алберто, ныне выступающий за бразильский «Коринтианс», рассказал, что во время матча против «Палмейраса» ему пришлось выбивать с поля брошенную болельщиками «Коринтианса» голову свиньи. Инцидент произошел в ночь на 5 ноября. «Я подумал, что это что-то вроде подушки, пошел убрать ее, но не оттащил, а пнул. А это оказалась голова свиньи», — передает слова Алберто издание O Globo. Он признался, что едва не травмировался, пытаясь убрать предмет с поля ударом ноги. Инцидент произошел во время матча чемпионата Бразилии, в котором Алберто забил гол за «Коринтианс». Алберто перешел в «Зенит» из «Интернасьонала» в 2022 году. За петербургскую команду бразилец провел 15 матчей, забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. В 2023 году он подписал контракт с «Коринтиансом».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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