Майору, собиравшему дань со свердловчанина, смягчили приговор

Бывшей участковой из Екатеринбурга Эльвире Кузяевой, осужденной за взятку, смягчили приговор. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде, где прошла апелляция. Под уголовное преследование майор попала из-за того, что собирала деньги с поднадзорного лица.
«Из квалификации исключили получение взятки в виде незаконного оказания Кузяевой услуг имущественного характера — оплаты коммунальных услуг. В итоге было доказано, что она получила взятки на общую сумму — 45 тысяч рублей. Суд снизил наказание до двух лет восьми месяцев лишения свободы», — сказали в инстанции. Кузяеву лишили звания и права занимать должности на госслужбе на 3,5 года.
В июне Верх-Исетский райсуд приговорил Кузяеву к четырем годам колонии. По версии следствия, поднадзорный заявил ей, что ему нужно уехать из региона, а это было запрещено судом. Тогда она пообещала не привлекать его к ответственности, если тот согласится ежемесячно выплачивать ей по 15 тысяч рублей и покрывать коммунальные расходы.
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