Майору, собиравшему дань со свердловчанина, смягчили приговор

В Екатеринбурге снизили приговор экс-полицейской Кузяевой, бравшей взятки
© Служба новостей «URA.RU»
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Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов. Екатеринбург, мвд, нашивка, награды, полиция
Вердикт экс-полицейской вынес Свердловский облсуд Фото:

Бывшей участковой из Екатеринбурга Эльвире Кузяевой, осужденной за взятку, смягчили приговор. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде, где прошла апелляция. Под уголовное преследование майор попала из-за того, что собирала деньги с поднадзорного лица.

«Из квалификации исключили получение взятки в виде незаконного оказания Кузяевой услуг имущественного характера — оплаты коммунальных услуг. В итоге было доказано, что она получила взятки на общую сумму — 45 тысяч рублей. Суд снизил наказание до двух лет восьми месяцев лишения свободы», — сказали в инстанции. Кузяеву лишили звания и права занимать должности на госслужбе на 3,5 года.

В июне Верх-Исетский райсуд приговорил Кузяеву к четырем годам колонии. По версии следствия, поднадзорный заявил ей, что ему нужно уехать из региона, а это было запрещено судом. Тогда она пообещала не привлекать его к ответственности, если тот согласится ежемесячно выплачивать ей по 15 тысяч рублей и покрывать коммунальные расходы.

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Бывшей участковой из Екатеринбурга Эльвире Кузяевой, осужденной за взятку, смягчили приговор. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде, где прошла апелляция. Под уголовное преследование майор попала из-за того, что собирала деньги с поднадзорного лица. «Из квалификации исключили получение взятки в виде незаконного оказания Кузяевой услуг имущественного характера — оплаты коммунальных услуг. В итоге было доказано, что она получила взятки на общую сумму — 45 тысяч рублей. Суд снизил наказание до двух лет восьми месяцев лишения свободы», — сказали в инстанции. Кузяеву лишили звания и права занимать должности на госслужбе на 3,5 года. В июне Верх-Исетский райсуд приговорил Кузяеву к четырем годам колонии. По версии следствия, поднадзорный заявил ей, что ему нужно уехать из региона, а это было запрещено судом. Тогда она пообещала не привлекать его к ответственности, если тот согласится ежемесячно выплачивать ей по 15 тысяч рублей и покрывать коммунальные расходы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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