В Пермском крае девять многодетных семей получат земельные участки

Среди многодетных семей распределят девять земельных участков на территории Перми. Семьи получат их в ходе жеребьевки. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города.
«Среди многодетных семей Перми 16 декабря состоится распределение участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Земли находятся в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах. Для всех участков имеется техническая возможность подключения к сетям электро- и газоснабжения», — сказано в сообщении. Заявление примут от любой семьи, подавшей все необходимые документы в городской департамент социальной политики.
Ранее URA.RU сообщало, что В Пермском крае многодетным семьям участников СВО стало проще получить землю. Семья военнослужащего может воспользоваться льготой без учета срока проживания на территории Прикамья.
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