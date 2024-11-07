В Пермском крае девять многодетных семей получат земельные участки

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На участок могут претендовать семьи, подавшие документы в срок
На участок могут претендовать семьи, подавшие документы в срок Фото:

Среди многодетных семей распределят девять земельных участков на территории Перми. Семьи получат их в ходе жеребьевки. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города.

«Среди многодетных семей Перми 16 декабря состоится распределение участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Земли находятся в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах. Для всех участков имеется техническая возможность подключения к сетям электро- и газоснабжения», — сказано в сообщении. Заявление примут от любой семьи, подавшей все необходимые документы в городской департамент социальной политики.

Ранее URA.RU сообщало, что В Пермском крае многодетным семьям участников СВО стало проще получить землю. Семья военнослужащего может воспользоваться льготой без учета срока проживания на территории Прикамья.

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Среди многодетных семей распределят девять земельных участков на территории Перми. Семьи получат их в ходе жеребьевки. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города. «Среди многодетных семей Перми 16 декабря состоится распределение участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Земли находятся в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском районах. Для всех участков имеется техническая возможность подключения к сетям электро- и газоснабжения», — сказано в сообщении. Заявление примут от любой семьи, подавшей все необходимые документы в городской департамент социальной политики. Ранее URA.RU сообщало, что В Пермском крае многодетным семьям участников СВО стало проще получить землю. Семья военнослужащего может воспользоваться льготой без учета срока проживания на территории Прикамья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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