09 ноября 2024

Челябинцы встретили гуляющих по центру городу гусей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоссе Тюнина после затопления. Курган, гуси, домашняя птица
Гуляющих гусей заметили в центре Челябинска Фото:

В Челябинске жители заметили гуляющих по центру города гусей. В холодную ноябрьскую погоду птицы активно передвигались по тротуарам вслед за своим хозяином. Соответствующим видео поделился читатель URA.RU.

«Челябинск, недалеко от площади Мопра. Заметили человека, выгуливающего гусей», — сообщил очевидец.

На кадрах заметно, как пара гусей передвигается вслед за идущим с пакетами мужчиной. Птицы поскальзываются, переходя засыпанную снегом дорогу, привлекая внимание пешеходов.

Аналогичными кадрами в социальных сетях в этот же день поделились очевидцы, находившиеся на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина. На видео пернатые торопятся, успевая за провожатым.

Водоплавающих птиц, сопровождающих мужчину, жители Челябинска замечают на улицах не первых раз. Ранее компанию встретили на площади Революции. Питомцы передвигались рядом с хозяином, несмотря на отсутствие специальной шлейки или поводка.

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В Челябинске жители заметили гуляющих по центру города гусей. В холодную ноябрьскую погоду птицы активно передвигались по тротуарам вслед за своим хозяином. Соответствующим видео поделился читатель URA.RU. «Челябинск, недалеко от площади Мопра. Заметили человека, выгуливающего гусей», — сообщил очевидец. На кадрах заметно, как пара гусей передвигается вслед за идущим с пакетами мужчиной. Птицы поскальзываются, переходя засыпанную снегом дорогу, привлекая внимание пешеходов. Аналогичными кадрами в социальных сетях в этот же день поделились очевидцы, находившиеся на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина. На видео пернатые торопятся, успевая за провожатым. Водоплавающих птиц, сопровождающих мужчину, жители Челябинска замечают на улицах не первых раз. Ранее компанию встретили на площади Революции. Питомцы передвигались рядом с хозяином, несмотря на отсутствие специальной шлейки или поводка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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