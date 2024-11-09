В Челябинске жители заметили гуляющих по центру города гусей. В холодную ноябрьскую погоду птицы активно передвигались по тротуарам вслед за своим хозяином. Соответствующим видео поделился читатель URA.RU.
«Челябинск, недалеко от площади Мопра. Заметили человека, выгуливающего гусей», — сообщил очевидец.
На кадрах заметно, как пара гусей передвигается вслед за идущим с пакетами мужчиной. Птицы поскальзываются, переходя засыпанную снегом дорогу, привлекая внимание пешеходов.
Аналогичными кадрами в социальных сетях в этот же день поделились очевидцы, находившиеся на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина. На видео пернатые торопятся, успевая за провожатым.
Водоплавающих птиц, сопровождающих мужчину, жители Челябинска замечают на улицах не первых раз. Ранее компанию встретили на площади Революции. Питомцы передвигались рядом с хозяином, несмотря на отсутствие специальной шлейки или поводка.
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