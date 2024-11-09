Челябинцы встретили гуляющих по центру городу гусей. Видео

10 ноября 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

Гуляющих гусей заметили в центре Челябинска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске жители заметили гуляющих по центру города гусей. В холодную ноябрьскую погоду птицы активно передвигались по тротуарам вслед за своим хозяином. Соответствующим видео поделился читатель URA.RU. «Челябинск, недалеко от площади Мопра. Заметили человека, выгуливающего гусей», — сообщил очевидец. На кадрах заметно, как пара гусей передвигается вслед за идущим с пакетами мужчиной. Птицы поскальзываются, переходя засыпанную снегом дорогу, привлекая внимание пешеходов. Аналогичными кадрами в социальных сетях в этот же день поделились очевидцы, находившиеся на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина. На видео пернатые торопятся, успевая за провожатым. Водоплавающих птиц, сопровождающих мужчину, жители Челябинска замечают на улицах не первых раз. Ранее компанию встретили на площади Революции. Питомцы передвигались рядом с хозяином, несмотря на отсутствие специальной шлейки или поводка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске жители заметили гуляющих по центру города гусей. В холодную ноябрьскую погоду птицы активно передвигались по тротуарам вслед за своим хозяином. Соответствующим видео поделился читатель URA.RU. «Челябинск, недалеко от площади Мопра. Заметили человека, выгуливающего гусей», — сообщил очевидец. На кадрах заметно, как пара гусей передвигается вслед за идущим с пакетами мужчиной. Птицы поскальзываются, переходя засыпанную снегом дорогу, привлекая внимание пешеходов. Аналогичными кадрами в социальных сетях в этот же день поделились очевидцы, находившиеся на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина. На видео пернатые торопятся, успевая за провожатым. Водоплавающих птиц, сопровождающих мужчину, жители Челябинска замечают на улицах не первых раз. Ранее компанию встретили на площади Революции. Питомцы передвигались рядом с хозяином, несмотря на отсутствие специальной шлейки или поводка.