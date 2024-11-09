Мама студента, которого в Перми избили бандиты, обвинила следствие в бездействии

Мама пермского студента, которого избили на улице, считает, что правоохранители бездействуют при расследовании инцидента. Женщина просит помощи у губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и начальника главного следственного управления ГУ МВД России по региону Максима Шилова.
«Следственные действия не проводятся. Еще не проведена судебная экспертиза по определению тяжести причиненного вреда здоровью моему сыну. Следователь не уведомляет о ходе и сроках расследования дела, не выходит на контакт», — маму потерпевшего цитирует perm.aif.ru.
Пермячка также рассказала, что еще не проведены очные ставки с подозреваемыми, хотя их личности давно были установленны. Один из злоумышленников совершил нападение, находясь под следствием. Он приговорен к лишению свободы условно, но при этом остается на воле, добавляет женщина. По ее словам, дело не сдвигается с мертвой точки с июня.
В мае группа молодых людей совершила серию нападений на прохожих. Одной из жертв стал 19-летний студент колледжа. Парень получил сотрясение мозга и перелом дна глазной орбиты. В дальнейшем он пережил две сложнейших операции.
Позже группа пермских активистов потребовала жестока наказать уличных бандитов. Был организован сбор подписей. Уголовное дело находилось на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. Затем материалы передали полицейским. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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