09 ноября 2024
08 ноября 2024

На флагшток у сургутской мэрии водрузили самый древний символ русского воинства

В Сургуте водрузили первый стяг с ликом Спаса Нерукотворного
© Служба новостей «URA.RU»
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Стяг Спаса Нерукотворного водрузили на площади перед мэрией Сургута
Стяг Спаса Нерукотворного водрузили на площади перед мэрией Сургута Фото:

В Сургуте (ХМАО) водрузили первый стяг с ликом Спаса Нерукотворного, который является самым древним символом русского воинства. Об этом сообщил глава города Максим Слепов. 

«Самый древний символ русского воинства. Стяг с ликом Спаса Нерукотворного теперь развевается на площади перед Сургутской администрацией. По традиции освятили», — рассказал Слепов в своем telegram-канале.

Идею поддержали жители города. Мэр Сургута добавил, что подобные стяги в скором времени появятся и в других частях города.

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В Сургуте (ХМАО) водрузили первый стяг с ликом Спаса Нерукотворного, который является самым древним символом русского воинства. Об этом сообщил глава города Максим Слепов.  «Самый древний символ русского воинства. Стяг с ликом Спаса Нерукотворного теперь развевается на площади перед Сургутской администрацией. По традиции освятили», — рассказал Слепов в своем telegram-канале. Идею поддержали жители города. Мэр Сургута добавил, что подобные стяги в скором времени появятся и в других частях города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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