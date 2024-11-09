На флагшток у сургутской мэрии водрузили самый древний символ русского воинства

Стяг Спаса Нерукотворного водрузили на площади перед мэрией Сургута
В Сургуте (ХМАО) водрузили первый стяг с ликом Спаса Нерукотворного, который является самым древним символом русского воинства. Об этом сообщил глава города Максим Слепов.
«Самый древний символ русского воинства. Стяг с ликом Спаса Нерукотворного теперь развевается на площади перед Сургутской администрацией. По традиции освятили», — рассказал Слепов в своем telegram-канале.
Идею поддержали жители города. Мэр Сургута добавил, что подобные стяги в скором времени появятся и в других частях города.
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