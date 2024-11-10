Челябинцы записываются на курсы экстремального вождения

Жители Челябинска стали чаще учиться езде в непогоду и гололед. Каждый четвертый мечтает овладеть навыками управления автомобилем в непростых условиях. Об этом рассказали URA.RU в «Авито Услуги».
«Каждый четвертый челябинец планирует пройти курсы экстремального и контраварийного вождения. В октябре 2024 года занятия по контраварийному вождению стали востребованнее у автомобилистов на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение от автоинструкторов за год увеличилось на 43%», — объяснили аналитики сервиса.
Эксперты уточнили, что наиболее популярной остается услуга обучения вождению по городу. В октябре спрос на нее увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом. Также челябинцев интересует оттачивание навыков езды от работы до дома и обратно, а также парковки.
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