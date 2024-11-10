10 ноября 2024

Челябинцы записываются на курсы экстремального вождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень в Челябинске, погода, авто, ливень, климат, дождь
Челябинцы хотят научиться водить машину в экстремальных условиях Фото:

Жители Челябинска стали чаще учиться езде в непогоду и гололед. Каждый четвертый мечтает овладеть навыками управления автомобилем в непростых условиях. Об этом рассказали URA.RU в «Авито Услуги».

«Каждый четвертый челябинец планирует пройти курсы экстремального и контраварийного вождения. В октябре 2024 года занятия по контраварийному вождению стали востребованнее у автомобилистов на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение от автоинструкторов за год увеличилось на 43%», — объяснили аналитики сервиса.

Эксперты уточнили, что наиболее популярной остается услуга обучения вождению по городу. В октябре спрос на нее увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом. Также челябинцев интересует оттачивание навыков езды от работы до дома и обратно, а также парковки.

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Жители Челябинска стали чаще учиться езде в непогоду и гололед. Каждый четвертый мечтает овладеть навыками управления автомобилем в непростых условиях. Об этом рассказали URA.RU в «Авито Услуги». «Каждый четвертый челябинец планирует пройти курсы экстремального и контраварийного вождения. В октябре 2024 года занятия по контраварийному вождению стали востребованнее у автомобилистов на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение от автоинструкторов за год увеличилось на 43%», — объяснили аналитики сервиса. Эксперты уточнили, что наиболее популярной остается услуга обучения вождению по городу. В октябре спрос на нее увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом. Также челябинцев интересует оттачивание навыков езды от работы до дома и обратно, а также парковки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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