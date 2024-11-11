Мэр Златоуста отвез на фронт машины, мотоциклы и ноутбуки. Фото

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Доставив груз, члены делегации оценили моральный дух бойцов
Доставив груз, члены делегации оценили моральный дух бойцов Фото:

Мэр Златоуста (Челябинская область) Олег Решетников в составе делегации доставил на фронт СВО транспорт и компьютерную технику. Как рассказал градоначальник, также горожане исполнили адресные заявки.

«Передали в подразделения средства связи, беспилотники и оборудование к ним, ноутбуки, медикаменты. Что важно — привезли транспорт: два автомобиля „УАЗ“ и четыре мотоцикла», — сообщил Решетников в telegram-канале.

Мэр рассказал, что при встрече с военными он смог оценить их быт и моральный настрой, обсудить актуальные нужды. Бойцы передали благодарность своим семьям и жителям, которые поддерживают их на расстоянии.

Помимо транспортных средств, в состав гуманитарного груза вошли дизельные и бензиновые генераторы, электроинструменты и другие полезные материалы. Решетников отметил, что эту помощь организовали вместе с предприятиями, общественными организациями и неравнодушными жителями, которые поддерживают военнослужащих.

Груз доставили власти и предприятия города
Груз доставили власти и предприятия города
Фото:
В составе есть посылки, сформированные по заявкам бойцов
В составе есть посылки, сформированные по заявкам бойцов
Фото:
Кроме оборудования, военные получили медикаменты и нужные им вещи
Кроме оборудования, военные получили медикаменты и нужные им вещи
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Мэр Златоуста (Челябинская область) Олег Решетников в составе делегации доставил на фронт СВО транспорт и компьютерную технику. Как рассказал градоначальник, также горожане исполнили адресные заявки. «Передали в подразделения средства связи, беспилотники и оборудование к ним, ноутбуки, медикаменты. Что важно — привезли транспорт: два автомобиля „УАЗ“ и четыре мотоцикла», — сообщил Решетников в telegram-канале. Мэр рассказал, что при встрече с военными он смог оценить их быт и моральный настрой, обсудить актуальные нужды. Бойцы передали благодарность своим семьям и жителям, которые поддерживают их на расстоянии. Помимо транспортных средств, в состав гуманитарного груза вошли дизельные и бензиновые генераторы, электроинструменты и другие полезные материалы. Решетников отметил, что эту помощь организовали вместе с предприятиями, общественными организациями и неравнодушными жителями, которые поддерживают военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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