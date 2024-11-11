Мэр Златоуста (Челябинская область) Олег Решетников в составе делегации доставил на фронт СВО транспорт и компьютерную технику. Как рассказал градоначальник, также горожане исполнили адресные заявки.
«Передали в подразделения средства связи, беспилотники и оборудование к ним, ноутбуки, медикаменты. Что важно — привезли транспорт: два автомобиля „УАЗ“ и четыре мотоцикла», — сообщил Решетников в telegram-канале.
Мэр рассказал, что при встрече с военными он смог оценить их быт и моральный настрой, обсудить актуальные нужды. Бойцы передали благодарность своим семьям и жителям, которые поддерживают их на расстоянии.
Помимо транспортных средств, в состав гуманитарного груза вошли дизельные и бензиновые генераторы, электроинструменты и другие полезные материалы. Решетников отметил, что эту помощь организовали вместе с предприятиями, общественными организациями и неравнодушными жителями, которые поддерживают военнослужащих.
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