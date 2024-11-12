Активисты выступили против новых «лахтинских монстров» в Петербурге

Градозащитники хотят собрать инициативную группу для проведения референдума, чтобы предотвратить строительство еще двух небоскребов возле «Лахта Центра» в Петербурге. Об этом сообщили авторы инициативы во главе с Борисом Вишневским (внесен Минюстом в список иноагентов).
«Угроза уничтожения Петербурга новыми башнями „Газпрома“ — реальность сегодняшнего дня. Вдвое выше нынешней, они навсегда исказят все открыточные виды города. Отовсюду, где бы вы ни захотели полюбоваться Петербургом — парадным имперским, или переулками Петербурга Достоевского — отовсюду над крышами домов вы будете видеть цыганские пляски огней трех лахтинских монстров. Мы объявляем референдум, цель которого — не дать построить в Петербурге пятисот и 700-метровых чудовищ», — сообщили градозащитники в telegram-канале «».
Активисты отметили, что намерены собрать инициативную группу из трехсот человек и найти помещение для проведения собрания. Как рассказал иноагент Вишневский, в начале «нулевых» призывы к проведению референдума, с которыми выступали партия «Яблоко», градозащитники, деятели культуры и науки, помогли отменить строительство «Охта-центра». По его словам, администрация города не реагирует на общественное недовольство и депутатские запросы. Ранее Законодательное собрание Петербурга лишило Бориса Вишневского депутатских полномочий.
РИА URA.RU направило запрос в администрацию Санкт-Петербурга. Ответ на него ожидается.
Башня Лахта-центра высотой 462 метра является самым северным небоскребом в мире. В главном высотном здании комплекса располагается штаб-квартира российской корпорации «Газпром». В начале 2021 года «Газпром» предложил построить около «Лахта Центра» еще два небоскреба. Предполагается, что одно из зданий достигнет 700 метров в высоту.
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