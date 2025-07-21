Более 50 поездов опаздывают из-за падения дрона на станции в Ростовской области

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Пассажиров опаздывающих поездов обеспечили водой, при более длительном ожидании - питанием
Пассажиров опаздывающих поездов обеспечили водой, при более длительном ожидании - питанием Фото:

В поселке Каменоломни Октябрьского района Ростовской области из-за произошедшего ночью ЧП на железнодорожной станции с задержками двигаются более пассажирских 50 поездов. Об этом сообщили в РЖД.

«В связи с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области с задержками идут более 50 поездов формирования ФПК (федеральная пассажирская компания — прим. URA.RU) и „Гранд Сервис Экспресс“», — сказано в обращении перевозчика. Оно опубликовано в telegram-канале РЖД.

Там также указано, что все пассажиры задерживающихся поездов обеспечены водой, а при ожидании свыше четырех часов для них будет организовано питание. Для обслуживания людей на тринадцати станциях дополнительно открыты билетные кассы. В компании также подчеркнули, что делают все возможное, чтобы сократить время опозданий поездов.

В ночь на 21 июля в Ростовской области в результате падения фрагментов БПЛА загорелась крыша железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта было эвакуировано три человека. Врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что пострадавших нет, а возгорание было быстро потушено.

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В поселке Каменоломни Октябрьского района Ростовской области из-за произошедшего ночью ЧП на железнодорожной станции с задержками двигаются более пассажирских 50 поездов. Об этом сообщили в РЖД. «В связи с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области с задержками идут более 50 поездов формирования ФПК (федеральная пассажирская компания — прим. URA.RU) и „Гранд Сервис Экспресс“», — сказано в обращении перевозчика. Оно опубликовано в telegram-канале РЖД. Там также указано, что все пассажиры задерживающихся поездов обеспечены водой, а при ожидании свыше четырех часов для них будет организовано питание. Для обслуживания людей на тринадцати станциях дополнительно открыты билетные кассы. В компании также подчеркнули, что делают все возможное, чтобы сократить время опозданий поездов. В ночь на 21 июля в Ростовской области в результате падения фрагментов БПЛА загорелась крыша железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта было эвакуировано три человека. Врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что пострадавших нет, а возгорание было быстро потушено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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