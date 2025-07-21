Более 50 поездов опаздывают из-за падения дрона на станции в Ростовской области

В поселке Каменоломни Октябрьского района Ростовской области из-за произошедшего ночью ЧП на железнодорожной станции с задержками двигаются более пассажирских 50 поездов. Об этом сообщили в РЖД.
«В связи с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области с задержками идут более 50 поездов формирования ФПК (федеральная пассажирская компания — прим. URA.RU) и „Гранд Сервис Экспресс“», — сказано в обращении перевозчика. Оно опубликовано в telegram-канале РЖД.
Там также указано, что все пассажиры задерживающихся поездов обеспечены водой, а при ожидании свыше четырех часов для них будет организовано питание. Для обслуживания людей на тринадцати станциях дополнительно открыты билетные кассы. В компании также подчеркнули, что делают все возможное, чтобы сократить время опозданий поездов.
В ночь на 21 июля в Ростовской области в результате падения фрагментов БПЛА загорелась крыша железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта было эвакуировано три человека. Врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что пострадавших нет, а возгорание было быстро потушено.
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