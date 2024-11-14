После избиения свердловской школьницы готовы менять законы РФ: заявление главы СПЧ

Глава СПЧ Фадеев предложил изменить закон после избиения свердловской школьницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Фадеев работает на форуме «Города России» в Екатеринбурге
Валерий Фадеев работает на форуме «Города России» в Екатеринбурге Фото:

В России необходимо усилить ответственность для несовершеннолетних правонарушителей и их родителей. Такое мнение высказал глава Совета по правам человека, советник президента РФ Валерий Фадеев в ответ на просьбу корреспондента URA.RU прокомментировать инцидент в Нижних Сергах — там 14-летний школьник с ноги ударил ровесницу в живот.

«Почти никаких возможностей наказать ни его, ни родителей нет. Это надо менять законодательство, усиливать ответственность. Я за усиление ответственности», — заявил Фадеев.

В Екатеринбург он прилетел на форум «Города России», который проходит 14-15 ноября, и поучаствовал в дискуссии о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей. Как ранее сообщал источник URA.RU, в программе у Фадеева также встреча с губернатором Евгением Куйвашевым и омбудсменом Татьяной Мерзляковой, сопровождает статусного гостя глава областного минсоца Андрей Злоказов.

Инцидент в нижнесергинской школе №2 произошел 11 ноября. На кадрах, которые разлетелись по Сети, видно, как парень разбегается и ногой в живот бьет девочку, стоявшую у окна. По одной из версий, юноша якобы сделал это ради лайков в TikTok, по второй — школьница задирала его, и так он решил ей отомстить. Ситуацией заинтересовались следователи СКР. Против парня могут возбудить дело по статье «Хулиганство». Ему пришлось удалить страницу в соцсетях, потому что он попал под шквал негатива. Школьник боится расправы. Проверку по факту инцидента вместе с силовиками ведет региональный минобр.

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В России необходимо усилить ответственность для несовершеннолетних правонарушителей и их родителей. Такое мнение высказал глава Совета по правам человека, советник президента РФ Валерий Фадеев в ответ на просьбу корреспондента URA.RU прокомментировать инцидент в Нижних Сергах — там 14-летний школьник с ноги ударил ровесницу в живот. «Почти никаких возможностей наказать ни его, ни родителей нет. Это надо менять законодательство, усиливать ответственность. Я за усиление ответственности», — заявил Фадеев. В Екатеринбург он прилетел на форум «Города России», который проходит 14-15 ноября, и поучаствовал в дискуссии о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей. Как ранее сообщал источник URA.RU, в программе у Фадеева также встреча с губернатором Евгением Куйвашевым и омбудсменом Татьяной Мерзляковой, сопровождает статусного гостя глава областного минсоца Андрей Злоказов. Инцидент в нижнесергинской школе №2 произошел 11 ноября. На кадрах, которые разлетелись по Сети, видно, как парень разбегается и ногой в живот бьет девочку, стоявшую у окна. По одной из версий, юноша якобы сделал это ради лайков в TikTok, по второй — школьница задирала его, и так он решил ей отомстить. Ситуацией заинтересовались следователи СКР. Против парня могут возбудить дело по статье «Хулиганство». Ему пришлось удалить страницу в соцсетях, потому что он попал под шквал негатива. Школьник боится расправы. Проверку по факту инцидента вместе с силовиками ведет региональный минобр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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