Глава СПЧ Фадеев летит в Екатеринбург

Глава СПЧ Фадеев с 13 по 15 ноября проведет ряд встреч в Екатеринбурге

07 ноября 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Валерия Фадеева ждут в уральской столице 13 ноября (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU Главу президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева ждут в Екатеринбурге 13 ноября. В рамках своего визита он планирует встретиться с местными правозащитниками, общественными деятелями и студентами УрФУ. Предполагается, что Фадеев пробудет в уральской столице два дня. Об этом сообщил источник URA.RU. «В программе визита предусмотрены встречи с ключевыми фигурами региона, включая губернатора Евгения Куйвашева и уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Обсуждение актуальных вопросов правозащиты и социальных проблем, стоящих перед регионом, вероятно, станет одной из главных тем этих встреч. Кроме того, ожидается, что Фадеев даст лекцию в Уральском федеральном университете (УрФУ). Существует вероятность, что после Екатеринбурга глава СПЧ посетит и другие населенные пункты региона», — отметил собеседник агенства. Редакция URA.RU направила запрос в департамент информационной политики Свердловской области. «Информации о приезде Валерия Фадеева у нас нет», — заявили в ДИПе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главу президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева ждут в Екатеринбурге 13 ноября. В рамках своего визита он планирует встретиться с местными правозащитниками, общественными деятелями и студентами УрФУ. Предполагается, что Фадеев пробудет в уральской столице два дня. Об этом сообщил источник URA.RU. «В программе визита предусмотрены встречи с ключевыми фигурами региона, включая губернатора Евгения Куйвашева и уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Обсуждение актуальных вопросов правозащиты и социальных проблем, стоящих перед регионом, вероятно, станет одной из главных тем этих встреч. Кроме того, ожидается, что Фадеев даст лекцию в Уральском федеральном университете (УрФУ). Существует вероятность, что после Екатеринбурга глава СПЧ посетит и другие населенные пункты региона», — отметил собеседник агенства. Редакция URA.RU направила запрос в департамент информационной политики Свердловской области. «Информации о приезде Валерия Фадеева у нас нет», — заявили в ДИПе.