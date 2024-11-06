06 ноября 2024

Глава СПЧ Фадеев летит в Екатеринбург

Глава СПЧ Фадеев с 13 по 15 ноября проведет ряд встреч в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Валерия Фадеева и Марины Ахмедовой в пресс-центре "Россия Сегодня" на тему: "Ситуация в Курской области: преступления ВСУ и наемников". , фадеев валерий
Валерия Фадеева ждут в уральской столице 13 ноября (архивное фото) Фото:

Главу президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева ждут в Екатеринбурге 13 ноября. В рамках своего визита он планирует встретиться с местными правозащитниками, общественными деятелями и студентами УрФУ. Предполагается, что Фадеев пробудет в уральской столице два дня. Об этом сообщил источник URA.RU.

«В программе визита предусмотрены встречи с ключевыми фигурами региона, включая губернатора Евгения Куйвашева и уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Обсуждение актуальных вопросов правозащиты и социальных проблем, стоящих перед регионом, вероятно, станет одной из главных тем этих встреч. Кроме того, ожидается, что Фадеев даст лекцию в Уральском федеральном университете (УрФУ). Существует вероятность, что после Екатеринбурга глава СПЧ посетит и другие населенные пункты региона», — отметил собеседник агенства.

Редакция URA.RU направила запрос в департамент информационной политики Свердловской области. «Информации о приезде Валерия Фадеева у нас нет», — заявили в ДИПе.

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Главу президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева ждут в Екатеринбурге 13 ноября. В рамках своего визита он планирует встретиться с местными правозащитниками, общественными деятелями и студентами УрФУ. Предполагается, что Фадеев пробудет в уральской столице два дня. Об этом сообщил источник URA.RU. «В программе визита предусмотрены встречи с ключевыми фигурами региона, включая губернатора Евгения Куйвашева и уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Обсуждение актуальных вопросов правозащиты и социальных проблем, стоящих перед регионом, вероятно, станет одной из главных тем этих встреч. Кроме того, ожидается, что Фадеев даст лекцию в Уральском федеральном университете (УрФУ). Существует вероятность, что после Екатеринбурга глава СПЧ посетит и другие населенные пункты региона», — отметил собеседник агенства. Редакция URA.RU направила запрос в департамент информационной политики Свердловской области. «Информации о приезде Валерия Фадеева у нас нет», — заявили в ДИПе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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