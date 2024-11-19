США поставили Корею в известность о решении Байдена бить дальнобойным оружием по России

США проинформировали Республику Корею о своем решении разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. Об этом сообщили в канцелярии президента Южной Кореи Юн Сок Еля.
«Южная Корея была заранее уведомлена Соединенными Штатами о своем решении разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для нанесения ударов по территории России, заявили в понедельник в администрации президента», — пишет The Korea Times. Издание ссылается на информацию, полученную от ведомства.
По словам высокопоставленного чиновника в канцелярии президента, несмотря на обмен информацией между США и Южной Кореей, обсуждения о возможной поставке вооружения от Южной Кореи Украине не проводились. Он подчеркнул, что хотя две страны являются союзниками и могут обмениваться вооружением, конкретные решения по этому вопросу пока не принимались.
Ранее глава внешней политики и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что США предоставили Украине разрешение на осуществление ударов по России. По его словам, администрация действующего президента Штатов Джо Байдена разрешила использовать оружие в радиусе 300 километров на территории РФ. В ответ на это разрешение официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если украинская армия воспользуется разрешением напрямую, ответ РФ будет адекватным и ощутимым.
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