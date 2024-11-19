Удар зажигательной бомбой по позициям ВСУ в Купянске попал на видео

ВС РФ применили для ударов по ВСУ в Купянске управляемую авиабомбу ОФЗАБ-500
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ВКС РФ ударили по позициям ВСУ на купянском направлении новой авиабомбой, военкоры опубликовали видео
ВКС РФ ударили по позициям ВСУ на купянском направлении новой авиабомбой, военкоры опубликовали видео Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВКС РФ применили новый вид управляемых авиабомб ОФЗАБ-500 под Купянском, момент удара попал на видео. Его опубликовали военкоры.

На кадрах можно увидеть момент прилета российской авиабомбы по позициям ВСУ на купянском направлении. ОФЗАБ-500 оснащены большим количеством зажигательной смеси, которая уничтожает украинские позиции, живую силу и технику. Видео опубликовали в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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ВКС РФ применили новый вид управляемых авиабомб ОФЗАБ-500 под Купянском, момент удара попал на видео. Его опубликовали военкоры. На кадрах можно увидеть момент прилета российской авиабомбы по позициям ВСУ на купянском направлении. ОФЗАБ-500 оснащены большим количеством зажигательной смеси, которая уничтожает украинские позиции, живую силу и технику. Видео опубликовали в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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