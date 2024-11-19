Удар зажигательной бомбой по позициям ВСУ в Купянске попал на видео

ВКС РФ ударили по позициям ВСУ на купянском направлении новой авиабомбой, военкоры опубликовали видео
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВКС РФ применили новый вид управляемых авиабомб ОФЗАБ-500 под Купянском, момент удара попал на видео. Его опубликовали военкоры.
На кадрах можно увидеть момент прилета российской авиабомбы по позициям ВСУ на купянском направлении. ОФЗАБ-500 оснащены большим количеством зажигательной смеси, которая уничтожает украинские позиции, живую силу и технику. Видео опубликовали в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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