Правительство разрешило выпускать аналог популярного «Оземпика» для похудения

19 ноября 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Решение было принято в связи с крайней необходимостью в охране жизни и здоровья граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство России выдало компании «ПСК Фарма» разрешение на производство аналога известного «Оземпика», принадлежащего компании «Ново Нордиск А/С», до 31 декабря 2025 года. Препарат предназначен для больных диабетом и ожирением. «В связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить ООО „ПСК Фарма“ использование изобретений, охраняемых российскими патентами… принадлежащими компании „Ново Нордиск А/С“, по 31 декабря 2025 года», — приводит ТАСС распоряжение правительства. Согласно этому решению, использование патентов не требует получения дополнительного согласия от компании «Ново Нордиск А/C». Это позволит «ПСК Фарма» начать производство необходимых медикаментов без задержек, что особенно важно для поддержания здоровья населения. «Оземпик» используется для лечения диабета. Сейчас препарат известен тем, что повально используется для похудения. Самым популярным заменителем «Оземпика» стал «Семавик» от «Герофарма». В октябре его запасы в некоторых аптеках закончились, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России выдало компании «ПСК Фарма» разрешение на производство аналога известного «Оземпика», принадлежащего компании «Ново Нордиск А/С», до 31 декабря 2025 года. Препарат предназначен для больных диабетом и ожирением. «В связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить ООО „ПСК Фарма“ использование изобретений, охраняемых российскими патентами… принадлежащими компании „Ново Нордиск А/С“, по 31 декабря 2025 года», — приводит ТАСС распоряжение правительства. Согласно этому решению, использование патентов не требует получения дополнительного согласия от компании «Ново Нордиск А/C». Это позволит «ПСК Фарма» начать производство необходимых медикаментов без задержек, что особенно важно для поддержания здоровья населения. «Оземпик» используется для лечения диабета. Сейчас препарат известен тем, что повально используется для похудения. Самым популярным заменителем «Оземпика» стал «Семавик» от «Герофарма». В октябре его запасы в некоторых аптеках закончились, пишет телеканал 360.